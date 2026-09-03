El calendario nacional de días festivos en Estados Unidos contempla un total de 11 feriados federales, donde las diversas actividades se ponen en pausa para conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese sentido, de acuerdo con lo pautado por el cronograma oficial, el próximo en la lista tendrá lugar el lunes 7 de septiembre, momento en el que el país celebrará el Día del Trabajo, creando un nuevo fin de semana largo para 2026.

Por qué este lunes 7 de septiembre es feriado en todo el país

De acuerdo con lo explicado por usa.gov en 1882 los primeros sindicados estadounidenses propusieron la creación de una fecha que reconozca el aporte de los trabajadores al país.

En 1894 el Congreso decretó que año tras año el primer lunes de septiembre sería feriado federal, que en 2026 cae lunes 7 de septiembre.

“A lo largo del país se celebra este día con marchas, discursos y fuegos artificiales, entre otras actividades”, se indica.

El 7 de septiembre es feriado en todo el país. Shutterstock

Información clave: todos estos lugares cierran sus puertas por el feriado del lunes 7 de septiembre

El Gobierno recuerda a todos los ciudadanos que tanto los bancos, como las oficinas estatales no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas y cesan su atención presencial durante estos días.

Además, pausan su funcionamiento ordinario la mayoría de las instituciones educativas, los departamentos de vehículos motorizados y el correo postal. No obstante, es esencial consultar las regulaciones de cada establecimiento en caso de que exista alguna excepción .

Aunque puede haber modificaciones sujetas al horario especial, tanto ATMs como aplicaciones bancarias operan con regularidad durante estos días.

Otros días que serán feriados en todo el país este 2026

De acuerdo con el cronograma federal, el resto de los feriados son