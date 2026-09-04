La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el miércoles 16 de septiembre de 2026 habrá suspensión de labores docentes por la conmemoración del Día de la Independencia de México.

La medida figura en el calendario escolar 2026-2027 y alcanza a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional que imparten preescolar, primaria y secundaria. Las universidades y otros establecimientos con calendarios propios deben consultar las disposiciones de cada institución.

SEP confirma que no habrá clases el 16 de septiembre

El calendario oficial de la SEP marca el miércoles 16 de septiembre como una jornada de suspensión de labores docentes. Por lo tanto, los alumnos comprendidos por ese documento no deberán asistir a clases durante esa fecha.

El ciclo escolar 2026-2027 comenzó el 31 de agosto de 2026 y contempla 185 días efectivos de clase para educación básica. Su aplicación corresponde a las 32 entidades del país.

El calendario también rige para las escuelas particulares incorporadas. Los centros privados que no forman parte del Sistema Educativo Nacional y las instituciones de educación superior pueden manejar otras fechas.

Confirmado | No habrá clases el lunes 7 ni martes 8 de septiembre: cuándo regresan los estudiantes a las aulas (foto: ChatGPT). ChatGPT

¿Habrá un puente escolar por el Día de la Independencia?

La suspensión del 16 de septiembre no forma por sí sola un fin de semana largo. El calendario federal no establece días sin clases para el lunes 14 ni para el martes 15.

La semana escolar queda organizada de esta manera:

Lunes 14 de septiembre: jornada habitual de clases.

Martes 15 de septiembre: jornada habitual de clases.

Miércoles 16 de septiembre: suspensión de labores docentes.

Jueves 17 de septiembre: regreso a las aulas.

Viernes 18 de septiembre: jornada habitual de clases.

Las familias deberán prestar atención a los avisos emitidos por cada plantel o autoridad educativa local. Cualquier modificación debe comunicarse oficialmente y no puede darse por confirmada solamente por mensajes difundidos en redes sociales.

Por qué se suspenden las actividades escolares

El 16 de septiembre se conmemora el inicio del movimiento de Independencia de México. Además de aparecer en el calendario educativo, la fecha está reconocida como día de descanso obligatorio por el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

La suspensión escolar no debe confundirse con las celebraciones de la noche del 15 de septiembre. Aunque durante esa jornada se realiza tradicionalmente la ceremonia del Grito de Independencia, la SEP mantiene el martes 15 como día lectivo.

Después de esta conmemoración, la siguiente interrupción prevista para los estudiantes de educación básica será el viernes 25 de septiembre, cuando se realizará la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2026-2027.