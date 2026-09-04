Bancolombia y Banco Agrario cerrarán en todo el país y las operaciones presenciales se cancelarán durante 2 días este mes.

Las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario no prestarán atención presencial en todo el país durante el feriado del lunes 12 de octubre de 2026, por lo que millones de clientes deberán utilizar los canales digitales, cajeros automáticos y aplicaciones móviles para realizar sus operaciones financieras.

Se trata del festivo nacional por la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural, una fecha que forma parte del calendario oficial de días de descanso del país. Al tratarse de un día no laborable, las entidades bancarias ajustarán su funcionamiento y suspenderán la atención presencial en sus oficinas por dos días, incluyendo el domingo 11.

¿Por qué Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus oficinas en octubre?

El cierre temporal de las oficinas bancarias se debe a que el lunes 12 de octubre es un festivo nacional en Colombia. La fecha corresponde al Día de la Diversidad Étnica y Cultural, denominación con la que actualmente se reconoce en Colombia esta jornada conmemorativa.

Las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario suspenderán la atención presencial en sus oficinas durante la jornada festiva y reanudarán sus actividades en los horarios habituales una vez finalice el día de descanso.

Bancolombia y Banco Agrario cierran en todo el país y las operaciones presenciales se cancelan durante 2 días en octubre. ChatGPT

Cabe aclarar que los bancos también permanecerán cerrados el domingo 11 de octubre, jornada en la que no habrá atención presencial ni consultas en ventanilla. De esta manera, quienes no realicen sus trámites el sábado deberán esperar hasta el martes 13 de octubre para volver a ser atendidos en las sucursales.

¿Qué servicios de Bancolombia y Banco Agrario estarán disponibles durante el festivo?

Aunque las oficinas físicas permanecerán cerradas, los clientes podrán continuar utilizando varias alternativas digitales para realizar sus operaciones bancarias.

En el caso de Bancolombia, los usuarios podrán acceder a la aplicación móvil, la sucursal virtual, cajeros automáticos y corresponsales bancarios habilitados para diferentes transacciones.

Por su parte, los clientes del Banco Agrario podrán utilizar sus canales digitales, banca virtual, cajeros y puntos autorizados, dependiendo del tipo de trámite que necesiten realizar.

Los pagos, transferencias y consultas realizadas por medios electrónicos seguirán funcionando, aunque algunas operaciones podrían reflejarse según los tiempos establecidos por cada entidad financiera.

¿Cuándo volverán a abrir las oficinas bancarias después del festivo de octubre?

Después del feriado del lunes 12 de octubre, las oficinas de Bancolombia y Banco Agrario retomarán su atención al público el martes 13 de octubre, de acuerdo con el horario habitual y la disponibilidad de cada sucursal.

Los usuarios que tengan trámites pendientes deberán consultar previamente los horarios de atención de su sucursal para evitar inconvenientes en gestiones que requieran atención presencial.

¿Qué otros festivos tendrá Colombia después del 12 de octubre de 2026?

Tras el festivo de octubre, el calendario oficial de Colombia continuará con las siguientes fechas:

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.



