Los trabajadores de ocho localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán un feriado durante septiembre, ya que el Gobierno volverá a otorgar días no laborables por aniversarios fundacionales y festividades patronales.

Aunque la resolución específica de septiembre todavía no fue publicada, la Provincia de Buenos Aires confirmó que mantiene el mismo mecanismo administrativo de todos los meses: la norma se dicta entre los últimos días del mes anterior y los primeros del mes en curso , agrupando todas las fechas conmemorativas.

La medida alcanza a la administración pública y suele ser adoptada también por bancos y otras actividades locales.

¿Por qué aún no se publicó la resolución de septiembre?

La resolución correspondiente a septiembre de 2026 todavía no aparece en el Boletín Oficial. Sin embargo, esto responde al procedimiento habitual del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Tal como ocurrió con la resolución de agosto, el organismo público reúne los pedidos de los municipios y luego publica una única norma con todos los feriados locales del mes. Posteriormente, la Suprema Corte dicta el asueto judicial para las mismas fechas.

El 24 de septiembre habrá una jornada especial en ocho localidades de Buenos Aires. La medida alcanza a trabajadores de determinadas actividades y resta conocer la resolución oficial de 2026. ChatGPT

Las 8 localidades bonaerenses que tendrán feriado el 24 de septiembre

De acuerdo con el calendario de festividades patronales y aniversarios locales de 2025, estas son las localidades que tendrán día no laborable durante 24 septiembre:

Localidad Motivo General Lavalle Patronal Mercedes Patronal Colón Patronal Ensenada Patronal Chascomús Patronal General Arenales Patronal Bahía Blanca Patronal Pergamino Patronal

¿Qué se celebra el 24 de septiembre en estas 8 localidades?

El 24 de septiembre se celebra el Día de Nuestra Señora de la Merced, una advocación mariana que es patrona de distintas localidades bonaerenses. Entre ellas se encuentran General Lavalle, Mercedes, Colón, Ensenada, Chascomús, General Arenales, Bahía Blanca, Pergamino.

¿Habrá fin de semana largo para los trabajadores?

En 2025, la normativa bonaerense estableció el 24 de septiembre como día no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que para la industria, el comercio y las restantes actividades se trató de un feriado optativo.