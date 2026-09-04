Dejar de pagar un préstamo personal, el resumen de la tarjeta de crédito o una deuda contraída a través de una billetera virtual puede generar distintas consecuencias.

Una de las mayores preocupaciones entre los deudores es si el banco o la entidad financiera puede embargar directamente el sueldo para recuperar el dinero adeudado.

La respuesta es que el embargo del salario no es automático. Una entidad no puede simplemente descontar una parte del sueldo porque una persona haya dejado de pagar. Para llegar a esa instancia debe existir un proceso judicial y una orden emitida por un juez, que luego debe ser comunicada para que realice la retención correspondiente.

Además, incluso cuando se ordena un embargo, la ley establece límites sobre cuánto dinero puede ser retenido del salario.

¿Te pueden embargar el sueldo por no pagar un préstamo o la tarjeta de crédito?

El atraso en una deuda no significa que el banco pueda quitar dinero del sueldo de manera inmediata. Antes de llegar a un embargo pueden producirse llamados, intimaciones, reclamos de pago y propuestas de refinanciación .

Si la deuda continúa impaga, el acreedor puede iniciar un reclamo judicial. Solo si un juez ordena el embargo, el empleador puede comenzar a retener una parte de la remuneración del trabajador.

Esto significa que un mensaje de WhatsApp, un llamado de un estudio de cobranzas o una intimación de una entidad financiera no equivale a un embargo salarial. Para que exista una retención efectiva debe intervenir la Justicia de la Nación.

Una vez emitida la orden, el empleador recibe la notificación correspondiente y debe aplicar el porcentaje establecido dentro de los límites previstos por la normativa.

También es importante saber que no todas las deudas se cobran de la misma manera. Si una persona deja de pagar un préstamo, la tarjeta de crédito u otra deuda financiera, el banco puede reclamar el dinero por vía judicial. Sin embargo, existen límites y reglas que determinan cómo puede realizarse ese cobro.

Embargo de sueldo por deudas: cuánto pueden retenerte del salario si dejás de pagar un préstamo personal, el resumen de la tarjeta de crédito o una deuda financiera. Unsplash / Composición con Canva

¿Cuánto dinero del sueldo pueden embargar?

La legislación argentina establece topes para los embargos sobre las remuneraciones. El objetivo es evitar que una deuda deje al trabajador sin los ingresos necesarios para afrontar sus gastos habituales.

La protección se encuentra vinculada al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y al nivel de ingresos del trabajador. En términos generales, la normativa establece que:

La suma equivalente al SMVM es inembargable.

Cuando el salario supera un SMVM, pero no alcanza el equivalente a dos, puede embargarse hasta el 10% del monto que exceda el SMVM.

Cuando la remuneración supera el equivalente a dos SMVM, puede aplicarse un embargo de hasta el 20%, de acuerdo con la escala prevista por el Decreto 484/87

Por eso, decir que una persona puede perder un porcentaje fijo de todo su sueldo por una deuda es incorrecto. El cálculo se realiza sobre la parte que excede el monto protegido, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.

Existe, además, una diferencia importante cuando se trata de cuotas alimentarias. En esos casos, los límites son diferentes y un juez puede establecer una retención superior debido a la naturaleza de la obligación.

Otro punto que suele generar dudas es qué ocurre cuando el salario se deposita en una cuenta bancaria. La existencia de una cuenta sueldo no significa que el banco pueda disponer libremente de todo el dinero depositado para cobrar una deuda. El embargo debe respetar las condiciones y límites establecidos judicialmente.

¿Qué pasa si dejo de pagar una deuda?

El embargo es solo una de las posibles consecuencias de acumular una deuda impaga. Mucho antes de llegar a esa instancia, el incumplimiento puede afectar el historial crediticio de la persona.

Los atrasos pueden quedar registrados en las bases de información crediticia y en la Central de Deudores del Banco Central, lo que puede dificultar el acceso a nuevos préstamos, tarjetas de crédito y otros productos financieros.

A medida que la mora se prolonga, la situación puede agravarse y eventualmente derivar en un reclamo judicial. Sin embargo, como se mencionó, dejar de pagar una deuda no significa que automáticamente se inicie un juicio ni que exista un embargo inmediato.

Por eso, ante dificultades para afrontar un préstamo o el resumen de una tarjeta, una de las alternativas más convenientes suele ser contactar al acreedor antes de que el problema avance. Una refinanciación, un acuerdo de pago o una negociación de la deuda pueden evitar que el conflicto llegue a más.