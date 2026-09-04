Un nuevo paro docente modificará el dictado de clases en la Provincia de Buenos Aires durante el lunes 7 y martes 8 de septiembre.

La medida de fuerza fue convocada por un sector de los trabajadores de la educación y provocará la suspensión de clases en escuelas donde los docentes decidan adherir.

El principal reclamo está relacionado con los salarios y con el último acuerdo alcanzado en las paritarias bonaerenses.

Paro docente del 7 y 8 de septiembre: qué estudiantes no tendrán clases

La medida fue convocada por la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (Ampba) para el lunes 7 y martes 8 de septiembre. El paro tendrá alcance provincial y podrá afectar a establecimientos educativos de distintos distritos bonaerenses.

Sin embargo, la adhesión no será necesariamente igual en todas las escuelas . Los alumnos que tengan docentes adheridos no tendrán clases durante esas jornadas, mientras que en los establecimientos donde no haya adhesión las actividades podrán desarrollarse normalmente.

Por este motivo, las autoridades educativas y las familias deberán verificar previamente qué ocurrirá en cada institución.

La protesta representa una nueva jornada de conflicto entre un sector docente y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por los reclamos para mejorar los ingresos de los trabajadores de la educación.

Paro docente en la Provincia de Buenos Aires: qué escuelas podrían no tener clases el lunes 7 y martes 8 de septiembre y cuál es el reclamo salarial de $2.800.000 de Ampba.

¿Hay clases el lunes 7 y martes 8 de septiembre en Buenos Aires?

La pregunta que se hacen las familias es si habrá clases normalmente el lunes 7 y martes 8 de septiembre. La respuesta dependerá de la adhesión de los docentes a la medida de fuerza.

El paro convocado por Ampba no significa que todas las escuelas de la Provincia de Buenos Aires permanecerán cerradas. La suspensión de actividades se producirá en aquellos establecimientos donde los docentes que adhieran a la organización participen de la protesta.

En consecuencia, los estudiantes deberán consultar la comunicación oficial de sus respectivas escuelas antes de concurrir. La situación puede ser diferente incluso entre establecimientos ubicados en una misma localidad.

El reclamo de $2.800.000 que vuelve a poner en jaque las clases en la Provincia

El eje de la protesta está puesto en los salarios docentes. Ampba reclama que el ingreso mínimo alcance los $2.800.000 y cuestiona el aumento acordado en las últimas negociaciones paritarias.

El acuerdo contempla una recomposición escalonada del 7%, mientras que durante septiembre los docentes cobrarán el incremento del 2% correspondiente al mes de agosto.

Según los cálculos difundidos por la organización sindical, ese aumento representa $9.762 y fue considerado insuficiente frente a las necesidades económicas de los trabajadores de la educación.

Desde Ampba cuestionaron duramente la política salarial del gobierno de Axel Kicillof y sostuvieron que los ingresos actuales no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Además, denunciaron que parte de los docentes se encuentra por debajo de la línea de pobreza y señaló la existencia de situaciones de empleo no registrado.