En el marco de la entrega de los Premios Buenos Anuncios DIGITAL 2025, la compañía argentina COTO fue reconocido por su comercial “55 Aniversario”, protagonizado por el futbolista campeón del mundo Rodrigo De Paul. Este premio organizado por la Cámara Argentina de Anunciantes, reconoce la eficiencia publicitaria de los comerciales en TV y YouTube que mejor cumplieron con los principales objetivos de la comunicación comercial: generar impacto (recordación y atribución), construir brand equity e incrementar la predisposición de los consumidores a la compra. Para ello, cuentan con el soporte metodológico de The Harris Poll y Google a través del YouTube Ads Leaderboard, un ranking que celebra los mejores anuncios que el público argentino elige para ver y compartir. Además, reconoce el trabajo en conjunto detrás de cada campaña: anunciante, agencia creativa y agencia de medios que, en el caso de COTO, todos fueron desarrollados íntegramente por su equipo interno de colaboradores. Este reconocimiento reafirma el compromiso de COTO con el desarrollo de contenidos relevantes para el público y capaces de generar conversaciones genuinas a través de una conexión auténtica y cercana con sus audiencias, consolidando así una comunicación efectiva y alineada con las expectativas del consumidor actual.