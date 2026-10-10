El cambio de aceite es uno de los mantenimientos más importantes para cualquier vehículo. Sin embargo, muchos conductores todavía eligen el lubricante únicamente por costumbre o precio, sin verificar si cumple con las especificaciones recomendadas por el fabricante. Esa decisión puede afectar el rendimiento del motor e incluso acelerar su desgaste.

Actualmente, la variedad de lubricantes disponibles hace que la elección resulte cada vez más compleja. Cada motor posee requerimientos específicos de viscosidad y desempeño, por lo que utilizar el producto adecuado es fundamental para garantizar una protección eficiente.

Una herramienta para elegir el lubricante correcto

Para facilitar esa tarea, Castrol desarrolló el Selector de Aceite Castrol, una herramienta digital gratuita que permite identificar el lubricante recomendado según la marca, el modelo y la versión del vehículo.

De esta manera, los usuarios pueden acceder rápidamente a la información necesaria para seleccionar el producto adecuado, reduciendo el riesgo de utilizar un aceite que no cumpla con las especificaciones del fabricante.

El uso de herramientas digitales también refleja cómo la tecnología comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en el mantenimiento automotor, brindando información precisa y ayudando a tomar decisiones más informadas.

Selector de Aceite Castrol: herramienta gratuita para encontrar el lubricante adecuado según la marca del vehículo.

La importancia de utilizar el lubricante indicado

Utilizar un lubricante incorrecto puede generar mayor desgaste, incrementar el consumo de combustible y afectar el funcionamiento del motor. Por ese motivo, respetar las recomendaciones del fabricante sigue siendo el mejor camino para preservar la vida útil del vehículo.

Dentro de su portafolio, Castrol ofrece soluciones desarrolladas para distintas aplicaciones y exigencias de uso. En el caso de Castrol EDGE, uno de sus lubricantes de mayor desempeño, se produce bajo licencia en la refinería de AXION energy en Argentina, manteniendo los estándares tecnológicos definidos globalmente por la marca.

La combinación entre productos adecuados, mantenimiento periódico e información confiable permite prolongar la vida útil del motor y optimizar el rendimiento del vehículo en el largo plazo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.