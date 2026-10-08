Pulso Solar, cuenta experta en TikTok: “Un aire acondicionado puede llegar a consumir más de veinte veces que un ventilador” (foto: Freepik)

A la hora de comprar un aire acondicionado, existe una forma sencilla de comparar cuáles consumen menos electricidad, ya que no todos los equipos tienen el mismo gasto energético.

Para saber cuál conviene más, existe un dato importante que aparece en todos los equipos alcanzados por el sistema de etiquetado de eficiencia energética.

La clasificación permite identificar de manera rápida qué tan eficiente es cada modelo en términos de consumo de energía eléctrica y rendimiento.

Cómo leer la etiqueta de eficiencia energética del aire acondicionado

La etiqueta de eficiencia energética es una herramienta oficial que permite conocer el nivel de rendimiento de un electrodoméstico.

En Argentina, las categorías se identifican mediante letras y colores. Cuanto más eficiente es el equipo, menor es la cantidad de energía que necesita.

En el caso de los aires acondicionados, la etiqueta utiliza una clasificación por letras que permite comparar el nivel de eficiencia de cada equipo. La categoría A es el mínimo establecido para el modo frío, mientras que existen categorías superiores como A+, A++ y A+++.

La guía oficial, en detalle, indica que:

En modo frío , el mínimo de eficiencia establecido es A .

En modo calor , el mínimo indicado por la guía es C .

Los equipos pueden incorporar categorías A+, A++ y A+++, siendo A+++ la más eficiente dentro de esa escala.

Aire acondicionado: qué significa que sea A, A+, A++ o A+++

La clasificación sirve para comparar equipos entre sí.

La regla general funciona así: cuanto mayor sea la categoría de eficiencia energética, menor será el consumo de electricidad del equipo para brindar el mismo nivel de climatización.

La recomendación del Ministerio de Economía señala que elegir un artefacto más eficiente puede generar diferencias importantes de consumo frente a otro de distinta categoría.

En el caso de los aires acondicionados, la escala puede encontrarse de la siguiente manera:

Categoría Eficiencia A+++ La más eficiente A++ Muy alta eficiencia A+ Alta eficiencia A Eficiencia mínima establecida para modo frío

En modo calor, la guía oficial establece la categoría C como mínimo de eficiencia energética.

Cabe destacar que el consumo final depende también de cuántas horas se utiliza el equipo, la temperatura seleccionada, las condiciones del ambiente y las características del aire acondicionado.

Cómo saber cuál de dos aires acondicionados consume menos

Para saber cuál puede consumir menos electricidad, hay que comparar modelos de características similares y observar los datos de eficiencia y consumo energético que informa el fabricante.

La normativa vigente indica que los equipos deben informar, entre otros datos, la clase de eficiencia energética, el Índice de Eficiencia Energética Estacional (IEEE), el consumo anual de energía en modo refrigeración, expresado en kWh, y la capacidad de refrigeración.

Por esa razón, frente a dos aires acondicionados que tengan una capacidad de refrigeración similar, conviene comparar:

La categoría de eficiencia energética: cuanto más eficiente sea el equipo, menor será su consumo para brindar una determinada prestación.

El consumo anual expresado en kWh: permite tener una referencia concreta de la cantidad de electricidad que demanda el equipo bajo las condiciones de cálculo establecidas.

La capacidad de refrigeración: es importante comparar equipos que tengan una capacidad similar, para no enfrentar modelos que climatizan ambientes de dimensiones muy diferentes.

El IEEE: es un indicador de la eficiencia energética estacional del equipo en modo refrigeración. En los equipos divididos, la normativa establece que este valor debe informarse en la ficha del producto y expresarse con dos decimales.

Además, el ENRE recomienda elegir equipos clasificados como A o, mejor aún, A+, A++ o A+++, y señala que también conviene optar por tecnología Inverter cuando sea posible.

¿Qué aire acondicionado conviene para gastar menos luz?

Si el objetivo principal es reducir el consumo eléctrico, conviene buscar un equipo que combine:

Alta categoría de eficiencia energética .

Tecnología Inverter , cuando sea posible.

Una capacidad adecuada para el ambiente que se quiere climatizar.

Un consumo declarado bajo en comparación con otros equipos de similares características.

Funciones de ahorro, como ECO o Sleep, si están disponibles.

¿Qué es la tecnología Inverter?

El Gobierno recomienda, cuando sea posible, optar por equipos con tecnología Inverter. Este sistema permite variar la frecuencia de funcionamiento del compresor y adaptar su rendimiento a las necesidades del ambiente.

Cómo usar el aire acondicionado para pagar menos en la factura

La elección del equipo es solamente una parte del ahorro. El modo en que se utiliza también tiene un impacto directo sobre el consumo.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) recomienda: