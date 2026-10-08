Las minutas de Banxico muestran una postura diferente frente a la tasa de interés

El peso mexicano se depreciaba más de 1% frente al dólar este 8 de octubre, después de que las minutas de la última reunión de Banxico revelaron que tres integrantes de la Junta de Gobierno consideran continuar con los recortes a la tasa de interés, aumentando la presión sobre el tipo de cambio.

El dólar cotizaba en MXN$18.1760, una depreciación de 1.08% para el peso mexicano (Ciudad de México, 9:57 horas). Durante la sesión, la moneda mexicana alcanzó un máximo de MXN$18.2079 y un mínimo de MXN$17.9503 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Con este movimiento, el peso mexicano se ubicaba como la moneda más depreciada entre una cesta de 31 divisas emergentes, seguido por el peso chileno y el won surcoreano.

Por su parte, el dólar se fortaleció ligeramente en 0.08% para ubicarse en los 102.33 puntos.

Minutas de Banxico presionan al peso mexicano

La depreciación del peso mexicano se aceleró después de la publicación de las minutas de Banxico, que mostraron que tres funcionarios consideran continuar con el ciclo de recortes a la tasa de interés, de acuerdo con James Salazar, subdirector de Análisis Económico y Financiero de Kapital Grupo Financiero.

En su última reunión de política monetaria, la Junta de Gobierno de Banxico decidió mantener sin cambios la tasa de referencia en 6.5%, por lo que el diferencial de tasas entre México y EE.UU. se mantiene en 250 puntos base.

Un eventual recorte de tasas por parte de Banxico reduciría el atractivo relativo de los activos denominados en pesos mexicanos, particularmente para inversionistas que participan en operaciones de carry trade.

El diferencial de tasas entre México y EE.UU. es relevante para estas operaciones, en las que los inversionistas se financian en una moneda con menores tasas para invertir en activos denominados en otra divisa, como el peso mexicano, explicó Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

“Ante la expectativa de un menor diferencial de tasas de interés, se desmantelan las operaciones de carry trade y ocasiona la depreciación del peso en México”, dijo Siller en un reporte.

¿Qué espera el mercado para las tasas de Banxico?

De acuerdo con la última encuesta de Citi, el consenso de analistas no espera movimientos en la tasa de interés de Banxico al menos durante lo que resta de 2026. Para 2027, en contraste, los especialistas contemplan hasta dos incrementos en la tasa de referencia.

Con el movimiento de este jueves, el peso mexicano acumula una depreciación de 0.93% en lo que va del año, al pasar de MXN$18.0008 a MXN$18.1760 por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Otro factor que ha llevado al peso mexicano por encima de los MXN$18 por dólar es la expectativa en torno a la Reserva Federal (FED) y su trayectoria de tasas de interés.

Presión adicional al tipo de cambio

En septiembre, la FED decidió por unanimidad incrementar su tasa de referencia en 25 puntos base y, al mismo tiempo, adoptó una postura más restrictiva. Bank of America estima que el banco central estadounidense podría realizar hasta cuatro incrementos adicionales de tasas en los próximos meses.

Una política monetaria más restrictiva de la FED puede ampliar el diferencial de tasas con México y fortalecer al dólar, lo que representa un factor adicional de presión para el tipo de cambio peso-dólar.

A esto se suma la evolución de la inflación en México. Más temprano, se dio a conocer que la inflación general se ubicó en 3.45% anual en septiembre, su segundo incremento consecutivo después de haber tocado un mínimo de 3.12% en julio.

“A pesar de su aceleración, la inflación general se ha mantenido por debajo del 4% desde abril”, señalaron analistas de Banco Base en un reporte.