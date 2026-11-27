El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el principal instrumento para acreditar la identidad de una persona en la Argentina. Su emisión, utilización y custodia están reguladas por la Ley 17.671, que establece una serie de infracciones y sanciones para quienes incumplan las disposiciones del sistema de identificación nacional.

La normativa contempla distintas situaciones, desde el uso de documentación ajena o falsa hasta la entrega irregular de documentos por parte de funcionarios públicos.

También fija responsabilidades para los empleados del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y establece que el organismo es la autoridad competente para resolver administrativamente los casos de dobles y falsas identificaciones .

Qué conductas vinculadas al DNI están castigadas por la ley

La Ley 17.671 establece penas de prisión, multas e inhabilitación para quienes cometan irregularidades relacionadas con la identificación de las personas y el uso del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El artículo 31 establece penas de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de cinco a diez años para los funcionarios o empleados que revelen ilegalmente información reservada sobre la identidad de las personas o entreguen indebidamente un DNI, ya sea completo o total o parcialmente en blanco.

Por su parte, el artículo 32 contempla penas de seis meses a dos años de prisión para quienes se hagan identificar más de una vez con distintas identidades o presenten documentación que no corresponda a su verdadera identidad para obtener un DNI.

El mismo artículo establece multas de entre 10 y 100 tasas o penas de prisión de uno a doce meses para los funcionarios que, entre otras irregularidades:

Expidan certificados de defunción sin cumplir los requisitos legales.

Extravíen por negligencia documentos de identidad bajo su custodia o no rindan cuentas sobre ellos.

No entreguen los DNI a sus reemplazantes al dejar sus funciones.

Demoren ilegítimamente la identificación de una persona o la remisión de documentación.

No denuncien oportunamente infracciones a la ley.

A su vez, el artículo 33 establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes impriman o manden a imprimir documentos de identidad falsos, fabriquen o posean ilegalmente sellos del RENAPER, tengan DNI auténticos o falsos en blanco o completados sin autorización, o utilicen ilegítimamente documentos anulados, reemplazados o pertenecientes a otra persona.

Por último, el artículo 34 también contempla penas de seis meses a dos años de prisión para quienes se hagan identificar más de una vez o utilicen documentación que no corresponda a su verdadera identidad para obtener el DNI.

La Ley 17.671 establece penas de prisión y multas por el uso indebido del DNI, la falsificación de documentos y las irregularidades en el sistema de identificación nacional. IA Gemini

Quién tiene la facultad de resolver las irregularidades en la identificación

El artículo 18 de la Ley 17.671 establece que el RENAPER es la autoridad competente para resolver, en el ámbito administrativo, las situaciones relacionadas con dobles y falsas identificaciones y otras infracciones que puedan afectar la formación de los registros electorales nacionales.

Además, el artículo 42 dispone que, ante los delitos contemplados en los artículos 31, 32, 33, 34, 36 y 40, el organismo debe realizar la denuncia correspondiente para que el Ministerio Público impulse la acción judicial.

De esta manera, la legislación diferencia las actuaciones administrativas que corresponden al RENAPER de las responsabilidades penales que deben determinar los tribunales competentes.