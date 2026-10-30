La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del bono de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos.

En noviembre, el calendario de pagos comenzará más tarde de lo habitual por los feriados del mes, por lo que los beneficiarios deberán esperar unos días más para recibir sus ingresos.

El organismo también aplicará un aumento del 1,93% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.

De esta manera, los jubilados que cobran la mínima recibirán $514.158,46 en noviembre, entre el haber actualizado y el bono extraordinario.

El cronograma de pagos se organizará, como todos los meses, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cuánto cobran los jubilados con la mínima en noviembre

Con la actualización mensual del 1,93%, la jubilación mínima pasará a $444.158,46. A ese monto se sumará el bono de $70.000, por lo que el ingreso total llegará a $514.158,46.

ANSES también confirmó que los titulares de jubilaciones y pensiones que no alcancen ese monto recibirán un bono proporcional, hasta llegar al tope establecido para noviembre.

Los valores de las principales prestaciones previsionales, con el bono incluido, serán los siguientes:

Jubilación mínima: $514.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77.

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $380.910,92.

Pensión para madres de siete hijos: $514.158,46.

Esquema de pago de noviembre ANSES

ANSES: cuándo cobran los jubilados en noviembre de 2026

El calendario de pagos comenzará el miércoles 11 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 20. La distribución de las fechas tendrá en cuenta la terminación del DNI de cada beneficiario y los días no laborables del mes.

Las fechas de cobro para los jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos serán las siguientes:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Qué aumento recibirán las jubilaciones y pensiones en noviembre

La suba del 1,93% corresponde al mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024. La fórmula dispone actualizaciones mensuales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

El incremento también alcanza a las asignaciones familiares y universales. En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $159.611 por cada hijo, mientras que la AUH por discapacidad llegará a $519.704.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo ascenderá a $79.816 para el primer rango de ingresos y la asignación por hijo con discapacidad será de $259.864.