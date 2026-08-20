Si usás Uber todos los días para ir al trabajo, a la facultad o llevar a los chicos al colegio, hay una nueva alternativa para intentar gastar menos en esos trayectos. La compañía presentó Pases de Viaje, una función pensada para quienes repiten el mismo recorrido con frecuencia.

La propuesta permite elegir entre dos modalidades que buscan dar mayor previsibilidad al gasto mensual: Precio Fijo y Prepago. Ambas están diseñadas para viajes diarios de ida o vuelta realizados dentro de una misma franja horaria de una hora.

Cómo ahorrar hasta $25.000 por mes en Uber

La alternativa que puede generar un ahorro potencial de hasta $25.000 mensuales es Precio Fijo. Se trata de un beneficio promocional que permite proteger durante 30 días el valor máximo de un trayecto frecuente mediante una suscripción mensual de $1.699.

El usuario selecciona un recorrido y una franja horaria de una hora. Si el precio del viaje aumenta por factores como mayor demanda o tránsito, se mantiene el valor protegido. En cambio, si al momento de pedir el viaje la aplicación ofrece un precio menor, se abona siempre ese importe más bajo.

El beneficio está disponible para viajes realizados con UberX, contempla todas las formas de pago y no implica pagar los viajes por adelantado: primero se abona la suscripción mensual y luego cada traslado al momento de realizarlo.

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Otra opción para pagar menos por los viajes

La segunda herramienta es Prepago, destinada a quienes prefieren organizar de antemano el costo de sus traslados habituales. En este caso, los usuarios pueden comprar paquetes de 5, 10, 15 o 20 viajes y obtener beneficios promocionales del 5%, 10%, 15% y 20%, respectivamente.

A diferencia de Precio Fijo, en esta modalidad los viajes se compran por adelantado. De esta manera, quienes saben que realizarán el mismo recorrido durante el mes pueden resolver de una sola vez el costo de esos traslados y obtener un mayor beneficio cuanto más grande sea el paquete elegido.

Cómo activar los Pases de Viaje de Uber

Para acceder a estas herramientas hay que ingresar a la aplicación de Uber y seguir una serie de pasos:

Abrir la app de Uber. Ingresar a la pestaña Cuenta. Seleccionar “Ahorra en tus viajes”. Configurar el recorrido habitual. Elegir entre Precio Fijo o Prepago. Confirmar el pase y comenzar a utilizarlo.

Las dos alternativas contemplan un viaje diario de ida o vuelta dentro de una misma franja horaria de una hora y están disponibles para recorridos realizados con UberX.

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Qué busca Uber con esta nueva herramienta

“Sabemos que muchas personas utilizan Uber para hacer el mismo recorrido todos los días y buscan tener mayor previsibilidad sobre cuánto van a gastar en movilidad”, explicó Daniela Monje, Gerente de Operaciones de Uber para Argentina.

Con Pases de Viaje, la compañía busca ofrecer herramientas que permitan planificar mejor los gastos de movilidad y reducir el impacto de las variaciones de precios en aquellos trayectos que los usuarios realizan con mayor frecuencia.