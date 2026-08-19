Los instrumentos sustentables del mercado de capitales argentino atraviesan un buen momento. Julieta Artal Conte, líder de Renta Variable y Servicios de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), señaló que estos productos “vienen creciendo y particularmente estos dos años se vienen consolidando, acompañando sobre todo a esta economía real”, con empresas de sectores como infraestructura y energía que ya acceden a financiamiento a través de bonos sociales, verdes y sustentables.

El contexto general acompaña. La ejecutiva recordó que el mercado de capitales argentino viene ganando profundidad en los últimos años y que 2025 cerró con un récord histórico en el financiamiento empresario. “El año pasado se llegó a un récord histórico en el financiamiento empresario y este 2026 también ya vemos muy buenos números”, afirmó. Ese dinamismo se extiende a empresas de distintos sectores que eligen el mercado para fondear proyectos que implican mayor infraestructura y energía.

El recorrido de BYMA en el segmento sustentable arrancó en 2018 y fue sumando herramientas con el tiempo.

“Somos el puente, tenemos la capacidad de generar productos y servicios y alinearnos a los estándares internacionales. Trabajamos para generar las condiciones necesarias para que las empresas puedan acceder al financiamiento, mostrar el impacto que generan y que el inversor pueda tener esa información para tomar sus decisiones de inversión”, explicó.