En cuanto a la compra de comida, el goleador del torneo fueron los tacos al pastor, de bistec y de carne asada.

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La edición 23 del Mundial de Futbol terminó con la Furia Roja como campeona en el campo de juego, pero en la cancha del delivery, las estampas del álbum de la máxima competencia futbolística y los tacos resultaron los triunfadores.

De acuerdo con Uber, el producto más pedido durante el certamen en su alianza con Oxxo fueron los sobres de las estampas coleccionables del álbum Panini, seguido por la compra de refrescos, principalmente de cola, agua y aguacates, a lo que se sumaron las sopas instantáneas.

Además, la empresa reportó que las botanas más solicitadas fueron las papas sabor queso, chile rojo y jalapeño.

En cuanto a la compra de comida, el goleador del torneo fueron los tacos al pastor, de bistec y de carne asada. La compañía especializada en movilidad y delivery detalló que el pedido más grande durante la competencia incluyó 150 tacos.

Por su parte, los otros jugadores más valiosos del delivery fueron las pizzas y los pollos en sus diferentes presentaciones.

“Este campeonato también demostró el impacto que la tecnología puede tener para miles de negocios. Hoy, más de 60 mil restaurantes y comercios forman parte de Uber Eats en México, de los cuales más del 60% son pequeñas y medianas empresas que encontraron en la plataforma una forma de llegar a más clientes durante uno de los momentos de mayor demanda del año”, comentó David Mínguez, gerente de comunicación de Uber Eats México.

Movilidad aumentó 45%

Durante los partidos de la Selección Mexicana, la demanda de transporte de Uber aumentó 45% general, donde los mayores incrementos se registraron en Uber Comfort y Uber XL.

En la primera categoría, el incremento alcanzó 107%, mientras que en el segundo modelo de transporte, con autos que permiten una mayor capacidad de pasajeros, el alza fue de 60%.

Los destinos favoritos fueron desde y hacia los fan zones, particularmente entre las 6:00 pm y las 11:00 pm, horas que coincidieron con la mayoría de los encuentros que disputó el tricolor.

En cada ciudad sede, los partidos que más movieron viajes fueron: México vs Ecuador en la capital del país, Japón vs Túnez, en Monterrey; y México vs Corea en Guadalajara; que representaron los días no solo de más demanda, sino también de viajes durante el campeonato.

“Este torneo reunió a personas de todo el mundo dentro y fuera de la cancha. Vimos cómo usuarios de Estados Unidos, Colombia, Reino Unido, España y Canadá, las cinco nacionalidades que más utilizaron la app en México, encontraron en Uber una forma sencilla de recorrer las ciudades sede y disfrutar cada etapa de la experiencia, desde su llegada al país hasta el último silbatazo”, señaló Yandra Orsini, gerente de comunicación de Uber México.