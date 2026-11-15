Banana verde o madura: qué cambia en sus propiedades y cuál conviene consumir.

La banana es una de las frutas más elegidas por su aporte de nutrientes y su practicidad, pero su composición no permanece igual a medida que madura. El cambio de color y textura también modifica la proporción de almidón y azúcares presentes en la pulpa.

Aunque muchas personas creen que una etapa de maduración es más saludable que otra, ambas ofrecen beneficios diferentes. La elección depende de qué características se busquen y de las preferencias de cada consumidor.

Qué diferencias nutricionales hay entre una banana verde y una madura

La principal diferencia está en la composición de los carbohidratos. Cuando la banana todavía está verde, contiene una mayor proporción de almidón, parte del cual es almidón resistente.

A medida que avanza la maduración, ese almidón se degrada y se transforma en azúcares simples, como glucosa, fructosa y sacarosa.

Un estudio publicado en la revista científica PLOS ONE, que analizó bananas en distintas etapas de maduración, encontró que las frutas verdes tenían menos azúcares y más almidón que las maduras.

En las muestras evaluadas, el contenido total de azúcares pasó de alrededor de 4,3 gramos cada 100 gramos en las bananas verdes a entre 15 y 17 gramos en las etapas más maduras.

Este proceso también modifica el sabor y la textura: la banana verde suele ser más firme y menos dulce, mientras que la madura se vuelve más blanda y azucarada.

Qué diferencias nutricionales hay entre una banana verde y una madura. Representación creada con IA

Por qué la banana verde contiene más almidón resistente

El almidón resistente es un tipo de carbohidrato que no se digiere por completo en el intestino delgado. En cambio, llega al colon, donde puede ser fermentado por las bacterias de la microbiota intestinal.

Por esa característica, se lo considera parte de la fibra alimentaria. Su presencia es mayor en las bananas verdes y disminuye a medida que la fruta madura, según investigaciones sobre los cambios en su composición.

Por eso, consumir la banana en una etapa temprana de maduración permite incorporar una mayor cantidad de este tipo de almidón.

Qué pasa cuando la banana madura y aumenta su contenido de azúcar

Durante la maduración, el almidón se convierte progresivamente en azúcares simples. Este cambio explica por qué la banana amarilla tiene un sabor más dulce y una textura más suave que la verde.

La transformación también puede modificar la respuesta de la glucosa en sangre. Una revisión publicada en Frontiers in Nutrition señala que, en términos generales, las frutas con mayor grado de maduración presentan más azúcares disponibles y pueden generar una respuesta glucémica diferente a las menos maduras.

De todos modos, el efecto no es idéntico en todas las personas y depende de factores como la porción consumida, el resto de la comida y las características individuales. Por eso, no conviene interpretar el grado de maduración como una regla única para controlar la glucemia.

Qué pasa cuando la banana madura y aumenta su contenido de azúcar. Foto archivo.

¿Es mejor comer la banana verde o madura?

No existe una opción universalmente mejor. La banana verde aporta más almidón resistente y menos azúcares simples, mientras que la madura tiene mayor dulzor, una consistencia más blanda y una mayor proporción de azúcares disponibles.

La elección puede depender del objetivo y de la tolerancia de cada persona:

Banana verde : puede ser una alternativa para quienes buscan incorporar más almidón resistente a través de los alimentos. Su textura es más firme y su sabor, menos dulce.

Banana madura: resulta más blanda y dulce, por lo que suele ser más fácil de consumir y puede utilizarse para endulzar preparaciones sin agregar azúcar.

De esta forma, la elección entre una banana verde o madura dependerá de las necesidades y características de cada persona.

Por ejemplo, quienes buscan incorporar menos azúcares simples pueden optar por la verde, que contiene más almidón resistente, mientras que los deportistas que necesitan una fuente rápida de energía pueden preferir la madura por su mayor contenido de azúcares disponibles.