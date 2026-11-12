La clave, según un internauta, está en utilizar el papel de cocina durante el lavado

A la hora de guardar sobras de comida o transportar almuerzos, los recipientes de plástico pueden resultar grandes aliados. Sin embargo, presentan un problema bastante común: las manchas rojas que deja la salsa de tomate .

Aunque se laven varias veces, algunos tuppers conservan el color que deja el tuco y que parece imposible de sacar. Para solucionar este problema, un usuario de TikTok reveló la clave para solucionar este inconveniente.

Cómo sacar las manchas de tuco de los tuppers de plástico

El procedimiento difundido por el usuario @mahoche no requiere frotar durante varios minutos ni dejar el recipiente en remojo durante varias horas. La clave, según este internauta, está en utilizar el papel de cocina durante el lavado. Para probar este método, se requieren de tres elementos:

Detergente para platos.

Papel de cocina.

Agua.

Procedimiento

Colocar agua dentro del tupper hasta cubrir la zona manchada. Agregar un chorro de detergente para platos. Introducir uno o varios trozos de papel de cocina Cerrar bien el recipiente y agitarlo durante unos segundos. Retirar el contenido, desechar el papel y enjuagar con abundante agua.

El movimiento permite que el papel entre en contacto con las paredes internas del recipiente y ayude a desprender los restos de suciedad. El resultado puede varias según la antigüedad y la intensidad de las manchas.

¿Por qué el tuco deja manchas rojas en los recipientes?

Las salsas de tomate suelen dejar marcas difíciles de eliminar porque contienen pigmentos naturales, entre ellos el licopeno, responsable de su tonalidad rojiza.

Este compuesto tiene afinidad por las grasas y puede adherirse a las superficies plásticas. El calor, en este sentido, y el contacto prolongado con los alimentos favorecen que las marcas sean más persistentes.

Por eso, guardar tuco, estofados o pastas con salsa cuando todavía están calientes puede hacer que el recipiente termine con manchas difíciles de quitar incluso después de lavarlo.

Cómo eliminar los restos de grasa de los tuppers

Además de las marcas de tomate, los recipientes plásticos suelen acumular residuos de aceite y grasa que dejan una película difícil de retirar con un lavado rápido.

¿Cómo eliminar los restos de grasa de los tuppers? (Foto: Shutterstock)

Para evitar que queden restos de comida, lo más recomendable es utilizar detergente para platos y agua tibia, prestando especial atención a las esquinas y los bordes del recipiente.

Si la grasa persiste, se pueden probar distintas alternativas, tales como: