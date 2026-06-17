El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes las advertencias para gran parte de la población argentina por el avance de una serie de sistemas climáticos que provocarán lluvias en distintos puntos del país hacia el cierre de la tercera semana de junio.

Al pronóstico de precipitaciones se suman las alertas por bajas temperaturas en distintos puntos del país, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al respecto para las próximas horas.

Cuándo llegan las lluvias y las nubes al AMBA según el pronóstico

El miércoles se prevé una rotación del viento hacia el sector sur y posteriormente al este, situación que favorecerá un incremento de la nubosidad sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Este cambio limitará el ascenso de las temperaturas durante la tarde y mantendrá un ambiente típicamente invernal, con marcas cercanas a los valores normales para junio.

En este sentido, las temperaturas oscilarán entre valores mínimos cercanos a los 8,4 °C y máximos de alrededor de 16,4 °C.

Alerta por bajas temperaturas y probabilidad de lluvias durante la tercera semana de junio. (Foto: EFE) EFE

Según las previsiones meteorológicas, estos son los días más importantes de la semana:

Miércoles 17 : aumento de la nubosidad y descenso de las temperaturas.

Jueves 18 : mayores probabilidades de lluvias aisladas.

Viernes 19: mejora gradual de las condiciones y baja chance de precipitaciones.

Qué se espera para el cierre de semana con lluvias, viento y temperaturas bajas

La probabilidad de precipitaciones para el jueves se ubica entre el 30% y el 50%, aunque los acumulados previstos son bajos y oscilarían entre 1 y 10 milímetros.

Por el momento, los modelos meteorológicos no muestran señales de tormentas severas ni de caída de granizo en el AMBA, aunque sí anticipan un cambio de escenario respecto de los días secos anteriores.

De cara al fin de semana, el tiempo volvería a estabilizarse. Las máximas se moverán entre los 14 °C y 15 °C, mientras que las mínimas permanecerán cerca de los 6 °C o 7 °C, consolidando una segunda quincena de junio marcada por el frío persistente y el avance de aire polar.