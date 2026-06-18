En el marco de la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026, Suiza se enfrentará a Bosnia y Herzegovina hoy a las 16:00 (hora Argentina) en el estadio de Los Ángeles.

Después de la primera ronda de partidos, el grupo ha quedado con todos los equipos empatados. Bosnia y Canadá empataron en su debut y Suiza no pudo mantener la ventaja frente a Qatar, lo que ha dejado a los cuatro equipos con un punto, lo que mantiene vivas sus esperanzas de llegar a los octavos de final.

El equipo suizo estuvo cerca de iniciar su participación con una victoria, liderando el partido contra Qatar gracias a un penalti convertido por Breel Embolo, pero en el último suspiro del encuentro, Boualem Khoukhi logró igualar para los cataríes, firmando un 1-1 que fue histórico para ellos.

En su debut mundialista, Bosnia y Herzegovina, que participa por segunda vez en el torneo, dio la cara y se adelantó en su encuentro ante Canadá con un gol de cabeza de Jovo Lukić, aunque finalmente también terminó en empate 1-1 tras el gol del canadiense Cyle Larin en el segundo tiempo.

Este duelo entre Suiza y Bosnia no es nuevo en la historia reciente, ya que solo han tenido una confrontación previa en un amistoso el 29 de marzo de 2016, donde Bosnia se impuso por 2-0.

El árbitro designado para dirigir este encuentro será João da Silva Pinheiro.

Formato del Mundial 2026

Esta edición del Mundial es la más extensa desde su inicio en 1930, con la participación de 48 selecciones. Los equipos están divididos en 12 grupos de cuatro, y los dos primeros de cada grupo avanzarán a los dieciseisavos, junto a los ocho mejores terceros.

Próximos partidos

Suiza enfrentará a Canadá en su tercer partido del Mundial el 24 de junio a las 16:00 (hora Argentina), mientras que Bosnia se medirá con Qatar el mismo día y a la misma hora.

Horarios del partido según el país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas