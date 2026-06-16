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Cuando las bandejas metálicas del horno acumulan manchas, rayones o deformaciones, la reacción más común es desecharlas. Sin embargo, su resistencia y durabilidad las convierten en materia prima ideal para proyectos domésticos prácticos y económicos.

La tendencia de reutilizar objetos cotidianos sigue creciendo porque permite reducir residuos y descubrir nuevas utilidades para elementos que parecían haber cumplido su ciclo.

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De la cocina al resto del hogar

Con un poco de pintura, una bandeja vieja puede transformarse en un organizador magnético para notas, listas de compras y fotografías sujetas con imanes, ideal para cocinas o escritorios familiares.

Parecen un simple desecho, pero esconden un verdadero tesoro: 6 formas inteligentes de reutilizar las bandejas metálicas de cocina.
Parecen un simple desecho, pero esconden un verdadero tesoro: 6 formas inteligentes de reutilizar las bandejas metálicas de cocina.Freepik

También funcionan como base para macetas de interior, evitando que el exceso de agua manche muebles o pisos. Y con pintura o papel adhesivo, pueden convertirse en un centro de mesa decorativo para colocar velas y adornos.

Detrás de un objeto gastado puede esconderse un tesoro invaluable para renovar el hogar sin gastar.

Orden en talleres y espacios de trabajo

En garajes y talleres, las bandejas metálicas son útiles para organizar tornillos, clavos, pinzas y pequeños accesorios, manteniendo el espacio ordenado sin necesidad de comprar nuevos organizadores.

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Su superficie amplia y fácil de limpiar también las hace prácticas como estación para manualidades, donde pinturas, pegamentos y materiales escolares pueden mantenerse bajo control.

Las bandejas para horno pueden ser reutilizadas y convertirse en verdaderas joyas para el hogar.
Las bandejas para horno pueden ser reutilizadas y convertirse en verdaderas joyas para el hogar.

Usos que quizás no habías considerado

Muchas personas las reutilizan como organizador para mascotas, colocando sobre ellas los recipientes de comida y agua para mantener el área más limpia.