Parecen un simple desecho, pero esconden un verdadero tesoro: 6 formas inteligentes de reutilizar las bandejas metálicas de cocina.

Cuando las bandejas metálicas del horno acumulan manchas, rayones o deformaciones, la reacción más común es desecharlas. Sin embargo, su resistencia y durabilidad las convierten en materia prima ideal para proyectos domésticos prácticos y económicos.

La tendencia de reutilizar objetos cotidianos sigue creciendo porque permite reducir residuos y descubrir nuevas utilidades para elementos que parecían haber cumplido su ciclo.

De la cocina al resto del hogar

Con un poco de pintura, una bandeja vieja puede transformarse en un organizador magnético para notas, listas de compras y fotografías sujetas con imanes, ideal para cocinas o escritorios familiares.

Parecen un simple desecho, pero esconden un verdadero tesoro: 6 formas inteligentes de reutilizar las bandejas metálicas de cocina. Freepik

También funcionan como base para macetas de interior, evitando que el exceso de agua manche muebles o pisos. Y con pintura o papel adhesivo, pueden convertirse en un centro de mesa decorativo para colocar velas y adornos.

Detrás de un objeto gastado puede esconderse un tesoro invaluable para renovar el hogar sin gastar.

Orden en talleres y espacios de trabajo

En garajes y talleres, las bandejas metálicas son útiles para organizar tornillos, clavos, pinzas y pequeños accesorios, manteniendo el espacio ordenado sin necesidad de comprar nuevos organizadores.

Su superficie amplia y fácil de limpiar también las hace prácticas como estación para manualidades, donde pinturas, pegamentos y materiales escolares pueden mantenerse bajo control.

Las bandejas para horno pueden ser reutilizadas y convertirse en verdaderas joyas para el hogar.

Usos que quizás no habías considerado

Muchas personas las reutilizan como organizador para mascotas, colocando sobre ellas los recipientes de comida y agua para mantener el área más limpia.