Un jubilado de 88 años, con discapacidad y un delicado estado de salud, quedó involucrado en un conflicto entre dos entidades de salud que derivó en un reclamo de más de $7 millones por su cobertura médica en Mendoza.

Su hijo presentó un amparo ante la Justicia Federal para intentar frenar el cobro y garantizar la continuidad de las prestaciones que necesita.

El hombre es afiliado de DAMSU San Juan, pero se mudó a Mendoza para quedar bajo el cuidado de su hijo. Según surge del expediente, durante varios meses recibió allí atención y distintos elementos médicos sin efectuar pagos, bajo el sistema de reciprocidad entre ambas entidades.

El conflicto se inició cuando DAMSU Mendoza emitió un cupón por $7.140.246, con vencimiento el próximo 31 de agosto. La mayor parte del monto corresponde a un coseguro por prestaciones recibidas durante julio. La familia sostiene que nunca fue informada de que debía afrontar ese porcentaje .

Por qué DAMSU le reclama más de $7 millones

De acuerdo con la presentación judicial, el jubilado recibió durante febrero, marzo y abril distintas prestaciones y elementos médico-asistenciales en Mendoza sin que se le comunicara que debía pagar una parte del costo.

La situación habría surgido a partir de un inconveniente administrativo entre DAMSU San Juan y DAMSU Mendoza. Según la demanda, la entidad mendocina no habría informado correctamente el cambio de domicilio del afiliado, por lo que algunas prestaciones quedaron registradas bajo una cobertura del 40%.

El monto reclamado incluye una cuota mensual cercana a los $150.000, unos $66.600 correspondientes al Fondo Especial Solidario (FES) y $6.923.788 de coseguro por las prestaciones de julio.

La familia sostiene que el jubilado actuó de buena fe y que, al momento de trasladarse, entendió que contaba con una cobertura del 100% debido al sistema de reciprocidad vigente entre las entidades.

DAMSU reclama más de $7 millones a un jubilado de 88 años por prestaciones médicas recibidas en Mendoza.

El delicado estado de salud del jubilado de 88 años

El reclamo adquiere mayor relevancia por la situación de salud del afiliado. Según la documentación incorporada a la causa, padece demencia avanzada y presenta una dependencia funcional para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Además, permanece postrado y se alimenta mediante una sonda. Por ese motivo, necesita internación domiciliaria, fórmula nutricional, pañales, medicamentos, cuidador, enfermería, kinesiología y asistencia de un nutricionista, entre otras prestaciones.

Su hijo advirtió ante la Justicia Federal que afrontar una deuda de más de $7 millones resulta imposible para una persona jubilada y con recursos económicos limitados.

Qué resolvió la Justicia sobre el reclamo de DAMSU

El amparo quedó radicado en el Juzgado Federal N.º 1, donde el juez intervino antes de definir el pedido cautelar presentado por la familia.

Como primera medida, solicitó que se detalle cuáles son las prestaciones médico-asistenciales cuyo restablecimiento se reclama y que se incorporen las prescripciones médicas vigentes y demás documentación respaldatoria.

Una vez reunidos esos elementos, el magistrado dará intervención al fiscal federal para que emita su opinión. Mientras tanto, el conflicto entre DAMSU San Juan y DAMSU Mendoza deberá determinar si el millonario reclamo corresponde al afiliado o si se originó en un error administrativo entre ambas entidades.