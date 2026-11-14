Cucaracha en el piso blanco de la cocina de un hogar.

Con el calor llegan también las cucarachas, esas visitas tan molestas como desagradables. La cocina, el baño y los rincones húmedos son sus lugares favoritos, sobre todo si encuentran restos de comida, agua disponible y dónde esconderse.

Frente a la invasión, muchos recurren a soluciones caseras. La más difundida es trapear el piso con una mezcla de vinagre blanco y limón, una opción sencilla que además deja la casa con aroma cítrico.

Cómo se usa la mezcla de vinagre y limón

Antes de aplicar cualquier mezcla, hay que barrer y retirar migas y residuos, sobre todo debajo de la mesa. También conviene pasar un trapo para sacar la grasa y la suciedad que se acumula detrás de los electrodomésticos.

Después se trapea con agua y el producto de limpieza de pisos, al que se le suman el vinagre blanco y el limón. Ojo: ambos son ácidos, así que no sirven para todas las superficies. El mármol, por ejemplo, puede dañarse.

Adiós a las cucarachas en tu hogar: el truco definitivo para eliminar miles de estos insectos en minutos (foto: archivo).

¿Funciona? Lo que dicen los especialistas

Acá viene la advertencia: no hay evidencia científica de que esta mezcla funcione contra las cucarachas. Los especialistas aclaran que ninguna receta casera es tan efectiva como los químicos y repelentes autorizados.

Lo mismo vale para otros trucos que circulan, como el bicarbonato con hojas de laurel o los aceites esenciales de eucalipto y laurel. Pueden servir para limpiar o absorber olores, pero no hay pruebas de que controlen una infestación.

Cinco hábitos para que no vuelvan

La prevención es lo que realmente hace la diferencia. Estas medidas vuelven la casa menos atractiva para las cucarachas:

No dejar restos de comida de noche: limpiar la mesada, barrer las migas y lavar los platos.

Mantener secos la cocina y el baño: arreglar pérdidas, secar superficies y evitar charcos.

Guardar los alimentos bien cerrados: harinas, cereales y galletitas, en envases herméticos o armarios con cierre.

Sellar grietas y revisar desagües: las rendijas en zócalos, paredes y cañerías les sirven de refugio y de entrada.

Sacar la basura seguido: los residuos orgánicos atraen insectos, por eso conviene usar un tacho con tapa y limpiarlo con frecuencia.

Cuándo llamar a un profesional

Si ves muchas cucarachas y de manera repetida, puede haber un refugio cercano o una población ya establecida. En ese caso, trapear con vinagre y limón, o con cualquier otra receta casera, no alcanza.

Lo recomendable es contratar un servicio profesional de control de plagas. Y si se usan insecticidas, hay que seguir las instrucciones de la etiqueta, evitar que contaminen alimentos y utensilios, y mantenerlos lejos de niños y mascotas.