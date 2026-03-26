Los monotributistas que necesitan financiamiento para sostener o expandir su actividad cuentan con una alternativa específica en el Banco de la Nación Argentina. A través de una línea de crédito destinada a capital de trabajo, es posible solicitar préstamos con aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), lo que facilita el acceso incluso para quienes no disponen de garantías tradicionales. Esta línea de crédito está orientada a: Los fondos están destinados a capital de trabajo, es decir, a cubrir necesidades operativas vinculadas con la actividad económica. Asimismo, la participación de la SGR permite respaldar el crédito ante el banco, lo que reduce el riesgo financiero y facilita la aprobación. El monto máximo depende de la categoría de monotributo o la condición fiscal del solicitante: La línea ofrece una tasa de interés fija del 41% TNA y un plazo de devolución de hasta 36 meses mediante el sistema de amortización alemán. En este esquema, en cada cuota se devuelve la misma cantidad de dinero del préstamo (capital), mientras que el interés del 41% se calcula sobre el saldo que todavía falta pagar. Como la deuda va disminuyendo con cada pago, los intereses también bajan, por lo que las primeras cuotas son más altas y luego se reducen de forma gradual. El trámite se realiza de manera digital y requiere gestionar previamente el aval de la SGR. El proceso general es el siguiente: Confirmar que se cumpla con las condiciones básicas: ser monotributista o responsable inscripto, contar con al menos 3 años de actividad y necesitar financiamiento para capital de trabajo. El primer paso operativo es tramitar el aval ante la Sociedad de Garantía Recíproca. Allí se evalúa el perfil crediticio y la información fiscal del solicitante. Con la garantía aprobada, se inicia la gestión del préstamo ante el Banco Nación, que analiza la documentación y define las condiciones finales de otorgamiento. El banco revisa la situación financiera, la capacidad de pago y la validez de la garantía emitida por la SGR. Una vez aprobado, el préstamo se acredita en la cuenta del solicitante, quien comienza a devolverlo según el sistema de amortización alemán, con cuotas que disminuyen de manera gradual a lo largo del plazo de hasta 36 meses. Este esquema permite que monotributistas accedan a financiamiento formal con respaldo institucional, incluso si no cuentan con bienes para ofrecer como garantía tradicional. Antes de solicitarlo, es recomendable evaluar la capacidad de pago y analizar el impacto de las cuotas en el flujo de ingresos del negocio.