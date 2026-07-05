A casi tres meses para las próximas elecciones presidenciales en Brasil, el tablero político del principal socio comercial de la Argentina comienza a definirse bajo una lógica de polarización persistente.

El informe “Elecciones Presidenciales Brasil 2026”, elaborado por la prestigiosa consultora AtlasIntel, revela un escenario agridulce para el Partido de los Trabajadores (PT): Luiz Inácio Lula da Silva mantiene el liderazgo, pero enfrenta un desgaste de gestión que le impide despegar.

Un Gobierno bajo examen: la desaprobación supera a la aprobación

El dato más sensible para el mercado y la gobernabilidad de Lula es la percepción de su gestión. Según el relevamiento de AtlasIntel, la desaprobación del desempeño personal de Lula alcanzó el 52,3%, superando por más de seis puntos a su aprobación (45,9%).

Este “techo” del 40% de imagen positiva es un indicador crítico. Para los analistas, Lula conserva su núcleo duro, pero encuentra dificultades para seducir al electorado independiente en áreas clave como la seguridad pública, donde el 47% confía más en la oposición -encabezada por el clan Bolsonaro- que en el actual mandatario.

El factor Flávio Bolsonaro y el peso del apellido

Ante la inhabilitación judicial de Jair Bolsonaro, la atención se desplazó hacia sus herederos. El informe de AtlasIntel posiciona a Flávio Bolsonaro (PL) como el aspirante más competitivo de la derecha.

En un escenario de primera vuelta, Lula obtiene el 46,3% de los votos frente a un 36,6% de Flávio Bolsonaro. No obstante, lo más llamativo ocurre en los escenarios de segunda vuelta:

El informe también mide el potencial de figuras alternativas. Fernando Haddad, actual ministro de Hacienda y posible delfín de Lula si este decidiera no presentarse, retiene el 39,7% de la intención de voto, lo que garantiza la competitividad del PT incluso sin su líder histórico.

Por el lado de la oposición moderada o “derecha no bolsonarista”, aparecen nombres como Ronaldo Caiado y Romeu Zema, aunque ambos hoy se encuentran lejos de romper la polarización dominante, capturando entre un 2% y un 3% en primera vuelta.

Miedo vs. rechazo: el motor del voto brasileño

El estudio de AtlasIntel introduce una variable psicológica clave para entender el proceso electoral: ¿qué resultado genera más miedo o preocupación? Un 48,4% de los brasileños teme más a una elección de Flávio Bolsonaro, mientras que un 42,4% teme más a la reelección de Lula.

Esta paridad en el “voto por miedo” sugiere que la campaña de 2026 volverá a basarse en el rechazo al oponente más que en la adhesión a propuestas propias.

Para el gobierno de Javier Milei y para las empresas argentinas con intereses en el Mercosur, la estabilidad del gigante regional es fundamental. Un Brasil gobernado por el PT suele priorizar la integración regional, aunque con mayores trabas para la flexibilización del bloque que propone Buenos Aires.

Por el contrario, un regreso de la derecha bolsonarista podría significar un alineamiento ideológico más cercano a la Casa Rosada, pero también una mayor incertidumbre institucional en la relación bilateral.

Con un mercado atento a la disciplina fiscal de Brasil y a la política de tasas del Banco Central (BCB), estos números confirman que la política seguirá siendo el principal factor de volatilidad para el real y, por transición, para el comercio con Argentina.