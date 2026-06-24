El televisor ya no es suficiente. La calidad de imagen y sonido de cualquier contenido, una serie, una película, un partido, depende también del ambiente donde se lo mira: la iluminación del cuarto, la acústica del espacio y hasta la disposición del mobiliario inciden en el resultado final.

Factores como la conexión a internet, la ubicación del equipo, la iluminación del ambiente y la configuración del audio pueden marcar una diferencia mucho más grande de lo que parece. Con algunos ajustes simples, es posible mejorar el rendimiento del televisor sin necesidad de realizar una inversión importante en tecnología nueva.

Cómo mejorar la calidad de imagen y sonido

Uno de los puntos más importantes para lograr una buena experiencia de visualización es revisar la configuración de imagen. Ajustar el brillo, el contraste y el modo de pantalla según el contenido que se esté viendo puede ayudar a obtener colores más naturales y una imagen más cómoda para la vista.

También es clave prestar atención al sonido. Muchas veces, el televisor está ubicado en espacios amplios o con muebles que afectan la acústica. Por eso, modificar la posición del equipo o ajustar los modos de audio puede mejorar la claridad de los diálogos y generar una sensación más envolvente.

El televisor está ubicado en espacios amplios o con muebles que afectan la acústica (Foto: COTO).

Streaming y conectividad: claves para ver series y películas

Con el crecimiento de las plataformas de streaming, mirar contenido en casa se volvió parte central del entretenimiento cotidiano. Para disfrutar películas, series, eventos deportivos o contenidos infantiles sin interrupciones, la estabilidad de la conexión WiFi es fundamental.

Una señal débil puede provocar cortes, baja calidad de imagen o demoras en la carga de las aplicaciones. En ese sentido, ubicar el televisor cerca del router, actualizar las apps y ordenar los accesos principales permite aprovechar mejor las funciones inteligentes del equipo.

Para quienes estén pensando en renovar el televisor o sumar un equipo para otro ambiente de la casa, supermercados COTO cuenta con una promoción vigente del 19 de junio al 25 de junio. La oferta incluye el Smart TV Led TOP HOUSE 32¨ HD TH3225S5A Android TV, una opción pensada para quienes buscan un equipo práctico, con sistema Android TV y acceso a contenidos digitales. Además, se puede comprar en 12 cuotas sin interés, una alternativa para actualizar el entretenimiento del hogar sin realizar un gran desembolso inicial.