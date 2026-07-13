Este lunes, 13 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0352 (Madre e hijo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 13 de julio

1° 0352 11° 9707 2° 2646 12° 5629 3° 4184 13° 4372 4° 5196 14° 5069 5° 8814 15° 9359 6° 0760 16° 6079 7° 7706 17° 3335 8° 3817 18° 3054 9° 5275 19° 7721 10° 3484 20° 6076

¿Qué significa soñar con Madre e hijo?

Soñar con madre e hijo suele reflejar protección, vínculos afectivos y la necesidad de cuidado. Puede indicar crecimiento emocional, deseo de unión familiar o reconciliación.

También puede señalar responsabilidades, temores por el futuro o el impulso de nutrir proyectos nuevos. Si el sueño es tenso, sugiere límites, independencia o sanar heridas del pasado.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: