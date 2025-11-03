



Disponer de unaconexión a una red Wi-Fies esencial para disfrutar de un acceso rápido y sin interrupciones a Internet. Aunque la mayoría de los usuarios de teléfonos móviles cuentan con datos móviles, la señal no siempre es óptima.



La conectividad Wi-Fi permite realizar descargas de archivos y videos pesados sin agotar la cuota mensual de datos móviles. Además, esta tecnología consume menos energía, lo que ayuda a extender la duración de la batería del dispositivo.



Ahora bien, ¿cómo conectarse a una red Wi-Fi si no se conoce la contraseña? Esta es una situación común que enfrentan los usuarios y que cuenta con diversas soluciones, las cuales se explican a continuación.

Conexión Wi-Fi en el teléfono móvil: método para conectarse mediante un código QR

Una gran parte de los módems y routers actuales incluyen un código QR que contiene el nombre de la red inalámbrica y su contraseña. La imagen del QR puede estar impresa en la parte frontal del dispositivo o, comúnmente, en su parte inferior.



Al escanear el código QR con la cámara del celular, el sistema preguntará al usuario si desea conectarse a la red. Solo es necesario aceptar para disfrutar del Wi-Fi. Es importante considerar que este método no funcionará si el propietario del router cambió la contraseña manualmente y no imprimió un nuevo código QR.

Conexión rápida a Wi-Fi con código QR desde otro celular

En caso de que otra persona ya esté conectada a la red Wi-Fi que se necesita, solo es necesario que comparta un código QR para realizar una conexión rápida.





Para hacerlo, hay que ingresar en "Configuración" del teléfono Android y luego al apartado "Wi-Fi". Allí se podrá elegir la red a la que se está conectado.

Aparecerá una pantalla con los detalles de la conexión, donde también se encuentra un botón "Compartir". Solo hay que presionarlo para ver el código QR que permitirá unirse rápidamente a la red.

Conecta sin contraseña: descubre cómo usar el botón WPS en tu router

La mayoría de los routerslanzados desde 2007 incluyen un botón llamado WPS (Wi-Fi Protected Setup), que permite conectar sin usar contraseña.

Para usar esta tecnología, se debe acceder a la configuración de "Redes e Internet" en el celular. Allí, buscar "Wi-Fi" y entrar en "Ajustes avanzados", donde se puede seleccionar "Botón WPS".



Luego de realizar el paso anterior en el teléfono, hay que ir al router y presionar el botón físico WPS (en algunos casos, se debe mantener presionado unos segundos). Así, los dispositivos se conectarán rápidamente y la conexión se establecerá.