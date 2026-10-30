La lengua de suegra es una de las plantas que el Feng Shui vincula con la protección y la energía del hogar.

Entre los rituales que circulan para potenciar su simbolismo, aparece uno muy particular: colocar una cuchara metálica en la tierra de la maceta.

La práctica se relaciona con la prosperidad económica, la abundancia y la intención de atraer nuevas oportunidades.

Por qué recomiendan colocar una cuchara en la lengua de suegra

Dentro de las interpretaciones populares del Feng Shui, colocar una cuchara metálica en la tierra de una planta se asocia con la intención de atraer abundancia, estabilidad económica y nuevas oportunidades.

La explicación suele relacionarse con los cinco elementos de esta filosofía china: madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada uno representa una energía particular y, según esta tradición, el equilibrio entre ellos es fundamental para favorecer la armonía en los espacios .

En este contexto, la cuchara representa el elemento metal, vinculado simbólicamente con la claridad, la organización, la disciplina y la capacidad de administrar los recursos .

Por su parte, la tierra de la planta se asocia con el elemento tierra, que representa la estabilidad, el arraigo y el sostén. La combinación de ambos elementos se interpreta como una forma de reforzar la intención de construir una economía más ordenada y abrirse a nuevas oportunidades.

Colocar una cuchara metálica en la tierra de la lengua de suegra es un ritual asociado al Feng Shui que simboliza la abundancia, la estabilidad económica y la prosperidad en el hogar. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Qué significa la lengua de suegra para el Feng Shui

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, se asocia con la protección, la fortaleza y la resistencia. Sus hojas alargadas y verticales se interpretan, en algunas corrientes contemporáneas del Feng Shui, como un símbolo de energía protectora capaz de resguardar el ambiente de influencias negativas.

Además, su crecimiento sostenido se relaciona simbólicamente con el progreso y la vitalidad. Por eso, algunas personas la eligen para acompañar intenciones de bienestar, renovación y prosperidad en el hogar.

Dónde colocar la lengua de suegra para atraer abundancia

La ubicación de las plantas es importante dentro del Feng Shui, ya que cada sector de la vivienda se vincula con distintos aspectos de la vida. En las interpretaciones actuales del mapa Bagua, el sudeste se relaciona con la riqueza y la prosperidad, mientras que la entrada puede utilizarse para representar protección y bienvenida.

Por eso, quienes siguen estas recomendaciones suelen considerar tres lugares:

El sector sudeste del hogar : se asocia con la abundancia y el crecimiento económico.

La entrada de la casa : representa protección y el ingreso de nuevas oportunidades.

El espacio de trabajo: se vincula con el desarrollo profesional, la concentración y los proyectos personales.

Cómo hacer el ritual de la cuchara para atraer prosperidad

Quienes quieran incorporar esta práctica pueden colocar una cuchara metálica limpia en la superficie de la tierra o junto a la maceta y acompañar el gesto con una intención concreta, como mejorar la economía, iniciar un proyecto o abrirse a nuevas oportunidades.