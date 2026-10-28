Una guía de expertos recomienda 14 variedades de plantas aptas para interior e ideales para el baño, entre ellos el helecho.

La Royal Horticultural Society (RHS), organización fundada el 7 de marzo de 1804 como The Horticultural Society of London, publicó una guía con plantas de interior para el baño. La selección la firma Olivia Drake, de Ciencia y Horticultura de la RHS.

Según la guía del citio especializado, un baño con mucha luz natural puede ser un entorno ideal para plantas como algunas especies de helecho.

¿Por qué el baño puede ser buen lugar para el helecho y otras plantas?

Según la guía, el baño puede ser un gran entorno para el desarrollo y crecimiento de plantas de interior, entre ellas el helecho, gracias a una buena entrada de luz natural, y porque su humedad reproduce el hábitat selvático de muchas plantas de interior. Incluso, el cristal esmerilado que suele estar en las ventanas de los baños también puede ayudar a difundir la luz, haciéndola menos dura. En cambio, tener en cuenta que los baños sin ventanas no son ambientes adecuados.

La humedad cambia según el uso: el baño principal suele estar más húmedo que el de visitas. Si hay calefacción por suelo radiante, las macetas del piso se secan más rápido, así que hay que vigilar el riego, en ese sentida, la RHS aconseja usar agua de lluvia y no regar de más.

Para que una planta crezca fuerte y saludable, la guía recomienda un riego apropiado y una ubicación adecuada. Magnific

¿Cuáles son las plantas que recomienda la RHS?

La guía las divide por tamaño:

Pequeñas: cinta o malamadre (Chlorophytum), helecho culantrillo o cabello de Venus (Adiantum), helecho temblón (Pteris cretica), papiro o planta paraguas (Cyperus), selaginela (Selaginella), lágrimas de bebé (Soleirolia soleirolii) y pluma rosa (Tillandsia cyanea).

Grandes: ficus (Ficus benjamina), planta ZZ o palma esmeralda (Zamioculcas zamiifolia), helecho espada (Nephrolepis exaltata), chiflera o árbol paraguas (Heptapleurum), cuna de Moisés (Spathiphyllum wallisii), monstera o costilla de Adán (Monstera deliciosa) y helecho nido de ave (Asplenium nidus).

En cuanto al helecho espada, la RHS lo describe como una “planta purificadora de aire” que prefiere el calor y la humedad presentes en un baño regular.

De acuerdo a la guía de RHS el baño es un gran lugar para tener plantas porque su clima simula su habitat natural de selva. Magnific

Cómo cuidar el helecho para que crezca en un espacio chico

Para cuidar el helecho y procurar su crecimiento adecuado y saludable, la guía concluye que elegir la planta adecuada para el lugar adecuado y darle el cuidado correcto permite tener una planta saludable. En este caso, un buen lugar para ubicar el helecho dentro del hogar es el baño por sus condiciones y la atmófera que genera.

En caso de querar transplantarlo, recomienda composta sin turba, con el fin de proteger los hábitats de turberas.

La RHS nació en una reunión de siete hombres, entre ellos el botánico Sir Joseph Banks y el horticultor John Wedgwood. Se dedicó a la mejora y la práctica de la horticultura, con un enfoque científico y basado en evidencia, y como canal para compartir conocimiento.