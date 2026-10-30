Un informe oficial del Gobierno reveló cuáles son los aparatos que más electricidad consumen en una vivienda. Foto: Shutterstock

Identificar qué electrodomésticos generan mayor gasto energético se volvió fundamental para cuidar el presupuesto del hogar. Sin embargo, hay uno de uso cotidiano que puede representar una parte importante del consumo mensual.

Un informe publicado por el Gobierno nacional, titulado Electrodomésticos y eficiencia energética, analizó el consumo de los principales equipos de una vivienda y reveló cuál tiene mayor incidencia en la demanda eléctrica residencial.

Cuál es el electrodoméstico que más energía consume en el hogar

Según el documento del Gobierno nacional, las heladeras son los electrodomésticos que más electricidad consumen en las viviendas. Aunque otros aparatos tienen una potencia superior, la diferencia está en el tiempo que permanecen en funcionamiento: este equipo está conectado las 24 horas del día, los 365 días del año.

El informe señala que, en los hogares de CABA y el Gran Buenos Aires analizados, este aparato representa aproximadamente el 25% del consumo eléctrico residencial. En segundo lugar aparece el aire acondicionado, con un 17%, seguido por la iluminación, que concentra un 13%.

A su vez, advierte que más del 60% de las heladeras en Argentina son poco eficientes y consumen, en promedio, el doble de electricidad que los modelos nuevos con mejores categorías de eficiencia energética.

Cómo detectar si la heladera consume demasiada energía

El consumo de algunos electrodomésticos puede tener un fuerte impacto en la factura de luz. Fuente: Shutterstock.

Existen distintas señales que permiten identificar si una heladera podría estar funcionando de manera ineficiente. Para detectarlo, es importante prestar atención a su antigüedad, el estado de sus componentes y la etiqueta de eficiencia energética.

Estos son algunos aspectos que hay que revisar:

Etiqueta de eficiencia energética: permite conocer el nivel de consumo del aparato. Cuanto más eficiente sea el modelo, menor será la electricidad que necesita para funcionar.

Estado de los burletes: si las gomas de las puertas están deterioradas, el frío puede escaparse y el motor deberá trabajar más para mantener la temperatura.

Acumulación de escarcha: la formación excesiva de hielo en el freezer puede afectar el rendimiento del equipo.

Temperatura interior: si la heladera no consigue mantener el frío adecuado, podría existir un problema de funcionamiento.

Antigüedad del electrodoméstico: los modelos más viejos suelen consumir más energía que los equipos modernos de mayor eficiencia.

Una prueba sencilla para revisar el estado de los burletes consiste en colocar una hoja de papel entre la puerta y el marco y cerrarla. Si se puede retirar sin resistencia, podría haber problemas de sellado y sería conveniente revisar el cierre.

Qué electrodomésticos consumen más energía en cada sector de la casa

El gasto eléctrico no se concentra únicamente en la cocina. De acuerdo con las recomendaciones del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), existen distintos aparatos y sistemas que pueden incrementar el consumo energético según el ambiente de la vivienda.

Estos son los principales factores que conviene tener en cuenta:

En la cocina: la heladera y el freezer se encuentran entre los equipos de mayor consumo, debido a su funcionamiento continuo. También hay que prestar atención a los electrodomésticos eléctricos destinados a cocinar y calentar alimentos.

En el living: el aire acondicionado, el televisor y la iluminación pueden incrementar el gasto, especialmente cuando permanecen encendidos durante varias horas.

En el dormitorio: la calefacción representa uno de los principales consumos energéticos, sobre todo durante los meses de invierno.

En el baño: el calentamiento de agua es otro factor importante. Los termotanques eléctricos y otros sistemas destinados a proporcionar agua caliente pueden elevar considerablemente la demanda energética.

Por otra parte, el EPEN destaca que el aislamiento térmico de la vivienda es fundamental para evitar pérdidas de temperatura y reducir la energía necesaria para climatizar los ambientes.

Cómo ahorrar energía y reducir el consumo de la heladera

Aunque se trata de un electrodoméstico que debe permanecer conectado para conservar los alimentos, existen diferentes medidas que permiten optimizar su funcionamiento y evitar gastos innecesarios.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Evitar abrir la puerta constantemente: cada vez que se abre, ingresa aire caliente y el equipo necesita consumir energía para recuperar la temperatura.

No guardar alimentos calientes: es recomendable dejarlos enfriar antes de introducirlos en la heladera.

Revisar los burletes: mantener las gomas en buen estado ayuda a evitar pérdidas de frío.

Cuidar su ubicación: conviene mantenerla alejada de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Dejar espacio para la ventilación: el equipo debe estar separado de la pared para permitir la circulación de aire en la parte trasera.

Evitar la acumulación de hielo: controlar la formación de escarcha permite mejorar el rendimiento del freezer.

También es importante prestar atención al momento de reemplazar el electrodoméstico. Elegir un modelo con una mejor etiqueta de eficiencia energética puede representar un ahorro significativo en el consumo eléctrico a largo plazo.