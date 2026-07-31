Según los expertos, tener el hábito de hacer la cama cada mañana puede no ser tan sano como se cree.

Hacer la cama a la mañana es uno de los hábitos más populares alrededor del mundo. Sin embargo, especialistas en limpieza e higiene del hogar coinciden que en puede tener efectos negativos , por lo que conviene esperar un tiempo antes de tenderla.

Esta recomendación no busca desalentar el orden, sino mejorar la higiene del colchón y la ropa de cama.

Por qué aconsejan esperar 30 minutos antes de hacer la cama

Al dormir, el cuerpo pierde entre 200 y 500 mililitros de agua en forma de vapor y sudor. Esta humedad queda retenida entre las telas y tarda entre 20 a 30 minutos en desaparecer.

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De esta manera, esperar un rato antes de tender la cama permite que circule el aire y que las superficies sequen con mayor facilidad. En lo posible, se debe abrir una ventana para ayudar a renovar el aire de la habitación.

Retrasar unos minutos puede ofrecer varias ventajas:

Ayuda a la evaporación de la humedad acumulada.

Mantiene el colchón y las sábanas secas.

Reduce las condiciones favorables para la aparición de ácaros, los cuales suelen proliferarse en ambientes cálidos y húmedos.

Disminuye los malos olores.

Prolonga el buen estado de la ropa de cama.

Cuánto tiempo esperar hasta hacer la cama

Los especialistas en descanso e higiene recomiendan esperar entre 20 y 30 minutos después de levantarse. Durante este periodo de tiempo es ideal abrir las cortinas, ventilas la habitación y dejar las sábanas descubiertas.

¿Qué significa hacer la cama apenas te levantas?

Dese el enfoque de la psicología, quienes hacen la cama apenas se levantan suelen ser personas con mayor inclinación al orden y a la organización. El comportamiento está asociado a perfiles estructurados, que valoran la rutina y buscan tener control sobre su entorno.