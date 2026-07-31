Respetar la señalización vial ayuda a reducir el riesgo de accidentes y mejora la convivencia entre peatones y conductores.

La señal de tránsito con dos personas tomadas de la mano sobre un fondo azul es una de las menos conocidas por los conductores, pese a que cumple una función esencial para proteger a quienes se desplazan a pie.

Su presencia indica que ese espacio está destinado exclusivamente al tránsito peatonal y que los vehículos no deben invadirlo. De acuerdo con el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia, esta clase de señalización busca ordenar la circulación y reducir el riesgo de siniestros en zonas de alta afluencia de personas.

Aunque muchas veces se confunde con otras señales de prioridad o advertencia, su objetivo es diferente: reservar un área específica para el desplazamiento seguro de los peatones y evitar conflictos con automóviles, motocicletas y otros medios de transporte.

Qué significa la señal azul con dos peatones y cuándo debe respetarse

Esta señal se instala en espacios donde la circulación está destinada únicamente a peatones, como calles peatonales, plazas, paseos urbanos o sectores de gran concentración de personas.

Su presencia indica que los vehículos motorizados no deben ingresar ni circular por esa zona, salvo que exista una autorización expresa de las autoridades competentes. El propósito es ofrecer un entorno seguro para quienes caminan y disminuir la posibilidad de accidentes.

Respetar esta señal también contribuye a mejorar la movilidad urbana, ya que delimita claramente los espacios destinados a cada tipo de usuario de la vía.

Respetar la señalización vial ayuda a reducir el riesgo de accidentes y mejora la convivencia entre peatones y conductores. Imagen creada con IA - ChatGPT

Qué puede pasar si un conductor invade una zona exclusiva para peatones

Invadir un espacio reservado para peatones no solo incrementa el riesgo de atropellos, sino que además puede constituir una infracción a las normas de tránsito cuando se incumple la señalización oficial.

Las autoridades recuerdan que tanto conductores como motociclistas deben respetar estas áreas y evitar estacionar o circular sobre ellas, ya que fueron diseñadas para garantizar la seguridad de quienes transitan a pie.

Los peatones, por su parte, deben utilizar estos espacios cuando estén disponibles y atender siempre la señalización existente para cruzar las vías de manera segura.

Cuáles son los principales tipos de señales de tránsito en Colombia

El Manual de Señalización Vial clasifica las señales de tránsito según la función que cumplen dentro de la red vial. Entre las principales categorías se encuentran:

Señales reglamentarias , que indican prohibiciones, restricciones u obligaciones.

Señales preventivas , que advierten sobre riesgos o condiciones especiales de la vía.

Señales informativas , destinadas a orientar a los usuarios sobre destinos, servicios o ubicaciones.

Señalización temporal, utilizada durante obras, desvíos o situaciones transitorias que modifican la circulación habitual.

Conocer el significado de estas señales permite una conducción más segura, facilita la convivencia entre todos los usuarios de la vía y contribuye a prevenir accidentes en calles y carreteras del país.