Si alguna vez viste tapas de mermelada colgadas en balcones, patios o terrazas, es probable que hayas pensado que se trataba de una decoración improvisada. Sin embargo, este recurso tiene un objetivo muy concreto: alejar palomas y otros pájaros que suelen dañar macetas, flores y ensuciar los espacios exteriores. Se trata de un método casero cada vez más utilizado por su simpleza, bajo costo y efectividad, especialmente en departamentos o viviendas con balcones expuestos. El secreto de este truco está en la combinación de sonido y reflejo. Cuando las tapas se mueven con el viento, generan un tintineo metálico constante. A eso se suman los destellos que produce el sol sobre su superficie brillante. Ambos estímulos resultan molestos para las aves, que terminan evitando la zona y buscan otros lugares para posarse. Entre sus principales ventajas se destacan: Solo es necesario controlar de vez en cuando que las tapas sigan bien sujetas y no se hayan desprendido por el viento. A diferencia de otros métodos más invasivos o costosos, colgar tapas de mermelada es una solución accesible que cualquiera puede aplicar en minutos. Además, resulta ideal para quienes buscan proteger plantas y flores sin recurrir a productos químicos ni sistemas complejos. Otro punto a favor es que aprovecha objetos cotidianos que normalmente terminarían en la basura, dándoles una segunda vida. Para que el método funcione, es importante distribuir varias tapas en distintos sectores del balcón, especialmente en las zonas donde suelen posarse las aves. El paso a paso es simple: Cuantas más tapas se coloquen, mayor será el efecto disuasivo. No todas generan el mismo resultado. Según recomiendan quienes aplican este truco, las más efectivas son: En cambio, conviene evitar las tapas de plástico opaco, ya que no hacen ruido ni reflejan la luz, por lo que su impacto es mínimo.