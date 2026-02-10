Los termos abandonados y sin uso son un objeto común que se pierde en las alacenas y lugares de guardado del hogar. Sea porque ya no tiene la capacidad de mantener el agua caliente o simplemente porque se compró otro, el termo suele quedar olvidado en un rincón de la casa. Reciclar este tipo de objetos no solo ayuda a contribuir con el medioambiente, sino que también representa un ahorro al estar fabricados con acero inoxidable. Si bien el aislamiento del calor puede estar dañado, el cuerpo suele estar en excelente estado. De esta manera, se convierte en un frasco hermético fácil de transportar que tiene una vida útil sumamente larga al ser cuidado. Antes de descartarlo, es importante pensar en que puede ser utilizado como un contenedor para almacenar fríos, alimentos secos, herramientas, productos de limpieza diluidos, entre otros. Para reciclar un termo que ya no mantiene el calor se necesitan los siguientes elementos: Los pasos a seguir para reciclar el termo son los siguientes: Los termos viejos se pueden adaptar a distintos usos, los principales y más conocidos son: