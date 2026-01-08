Construyen un nuevo metrobús que destrabará el tráfico de la zona más transitada de Buenos Aires (foto: archivo).

Una histórica línea de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) modificó oficialmente su recorrido en el según se informó en una resolución de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía . La medida introduce una nueva cabecera y una prolongación del trayecto, con impacto directo en la conectividad y la operación del servicio en zonas clave bonaerenses.

La decisión se hizo oficial mediante la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial donde se informó que no se modificarán ni la frecuencia horaria ni las unidades en circulación para no afectar el servicio que se brinda a los pasajeros.

¿Cuál es la línea de colectivos que cambia su recorrido?

El cambio en el recorrido del colectivo Línea 10 fue aprobado luego de un extenso proceso administrativo y no implica alteraciones en la cantidad de colectivos ni en los precios del boleto. Según el Gobierno, la modificación busca mejorar la eficiencia operativa y la cobertura territorial sin afectar la frecuencia ni la calidad del servicio para los usuarios habituales.

La principal novedad es el cambio de la cabecera y la prolongación del recorrido, que se extiende aproximadamente 900 metros adicionales respecto del trayecto anterior . El servicio A que conecta Wilde con Estación 3 de Febrero incorporará nuevas calles en su recorrido de ida y regreso, fortaleciendo el acceso a zonas con alta demanda de transporte público.

En el sentido IDA a Wilde, la línea circulará por Centenario Uruguayo, Camino General Belgrano, avenida Fabián Onsari, Raposo y Ascasubi hasta Camacuá. En tanto, el REGRESO a Palermo a Estación 3 de Febrero se realizará desde Fabián Onsari al 2200, retomando Camino General Belgrano y su traza habitual.

La línea de 10 extiende su recorrido sin afectar a los pasajeros

¿Cómo mejora el servicio este nuevo cambio?

Uno de los puntos destacados de la resolución es que no se modifican los horarios ni la cantidad de unidades en circulación. La frecuencia en horas pico se mantendrá entre un servicio cada 3 minutos y 30 segundos como máximo, y un mínimo de 5 minutos, garantizando la regularidad del servicio.

Desde la empresa operadora, Línea 10 S.A., remarcaron que el cambio no genera perjuicios a otras líneas ni altera el equilibrio del sistema de transporte urbano. Tampoco se introducen cambios en el seccionado tarifario, por lo que el costo del pasaje permanece sin variaciones.

¿Cómo afecta el servicio de colectivo la nueva modificación?

La medida tiene un impacto positivo en el ordenamiento del transporte público, al optimizar la ubicación de la cabecera y reducir maniobras improductivas. Esto puede traducirse en mejores tiempos de viaje, mayor previsibilidad y una operación más eficiente del servicio.

Además, la extensión del recorrido permite mejorar la conectividad barrial, beneficiando a usuarios que antes debían caminar mayores distancias para acceder al colectivo. El cambio se enmarca en el nuevo régimen regulatorio del transporte automotor urbano y suburbano definido por el Gobierno nacional.

Los cambios buscan mejorar la frecuencia y el servicio. Wikimedia Commons User:Barcex

Desde la Secretaría de Transporte indicaron que la modificación cumplió con todas las instancias legales, incluida la publicación de edictos y el período de observaciones, sin que se registraran objeciones.

Con esta resolución, la Línea 10 comienza a operar con sus nuevos parámetros oficiales, marcando un ajuste relevante dentro del mapa de colectivos del AMBA.