Paro general de la CGT: cuándo será la nueva medida de fuerza y qué servicios se verán afectados

Desde las primeras horas de este jueves, un paro sorpresivo de colectivos dejó fuera de circulación a más de veinte líneas claves del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio de un reclamo salarial por parte de los gremios de transporte.

La medida fue impulsada por choferes que denuncian el incumplimiento en el pago de salarios correspondientes a diciembre, una situación que derivó en la interrupción total de servicios, principalmente en el sur del conurbano bonaerense.

Tras llegar a un acuerdo con los trabajadores, la empresa MOQSA informó que el conflicto se resolvió y el servicio comenzó a restablecerse en todas sus líneas. Se recomienda a los usuarios consultar actualizaciones para evitar retrasos en sus viajes.

Paro de colectivos: cuáles líneas dejaron de prestar servicio

El epicentro del conflicto lo tuvo Micro Ómnibus Quilmes S.A. (MOQSA). Los trabajadores de esta compañía realizaron una abstención de tareas que se profundizó en las últimas semanas de 2025 y que dejó este jueves completamente paralizadas varias líneas de alto flujo.

Las líneas afectadas por MOQSA fueron: 159, 219, 300, 372, 584 y 603, todas fundamentales para la conexión entre distintos partidos del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

A este escenario se sumó la empresa San Juan Bautista S.A., cuyos choferes también resolvieron interrumpir los recorridos ante la falta de respuestas.

En este caso, el paro alcanzó a las líneas 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513, ampliando el impacto del conflicto en zonas densamente pobladas del sur del AMBA.

Otras líneas en conflicto gremial

El paro no se limita a estas compañías. Desde el 23 de diciembre, los trabajadores de El Nuevo Halcón S.A., responsables de la línea 148, mantienen un reclamo por sueldos impagos y continúan sin prestar servicio.

En paralelo, la empresa Línea 22 S.A. también quedó alcanzada por la protesta, profundizando la crisis del sistema de colectivos en una región donde el transporte público es esencial para la movilidad diaria.

Cuándo se reanuda el servicio de colectivos

Las líneas de la empresa MOQSA (59, 219, 300, 372, 584 y 603, junto con otros ramales como los 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513) están retomando sus recorridos de forma progresiva, por lo que es posible que se registren demoras y frecuencias reducidas, como indicó el sitio Mundo Gremial.

Los choferes aseguraron que retomarían las tareas una vez que las empresas cumplieran con el pago de los salarios adeudados.