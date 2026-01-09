Una importante línea de colectivos de Buenos Aires cambia su recorrido y conectará a la Ciudad con Aeroparque. Foto: InfoViajera

Desde el jueves, una reconocida línea de colectivos de la Ciudad de Buenos Aires anunció que su recorrido cambiará y ahora llegará hacia el Aeroparque Jorge Newbery. De esta manera, más barrios porteños podrán llegar a este aeropuerto, lo cual traerá múltiples beneficios.

Una importante línea de colectivos de Buenos Aires cambia su recorrido y conectará a la Ciudad con Aeroparque. Foto: LaComuna12

¿Qué Línea de Colectivos Llega a Aeroparque desde Villa Devoto?

La línea 114 (operada por La Central de Vicente López S.A.C., del Grupo Zbikoski) incorporó el ramal C que une Villa Devoto con el Aeroparque Jorge Newbery. Ahora conecta directamente Aeroparque con barrios como Villa Devoto, Villa Urquiza, Belgrano, Núñez y Palermo.

Esta modificación, aprobada por la Secretaría de Transporte mediante la Resolución 2/2026 (publicada en el Boletín Oficial), responde a la necesidad de mayor conectividad solicitada por el ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos).

Antes de este cambio, las opciones para llegar a Aeroparque eran más limitadas (principalmente líneas 33, 37, 45, 160, y recientemente 34, 166 y 8). Ahora, la 114 se suma como una alternativa clave para la zona norte.

Así es el nuevo recorrido de la Línea 114 Ramal C: de Villa Devoto a Aeroparque

Ida hacia Villa Devoto desde Aeroparque

Comienza en el Estacionamiento Sur del Aeroparque

Recorre Avenida Costanera Rafael Obligado → Intendente Güiraldes → Intendente Cantilo (atraviesa Palermo)

Empalma con el Distribuidor Ángel Labruna (Núñez)

Continúa por Guillermo Udaondo → Presidente Figueroa Alcorta

Ingresa a Belgrano por Juramento, Castañeda, Echeverría, Húsares, Arcos

Conecta con Villa Urquiza vía Avenida Monroe

Entra a Villa Devoto por Griveo, San Nicolás, Avenida Fernández de Enciso, Pareja, Mercedes, Nueva York hasta Avenida Chivilcoy

Regreso hacia Aeroparque desde Devoto

Sigue un recorrido similar, pero adaptado, pasando por calles como Avenida Mosconi, Olazábal, Blanco Encalada, Juramento, Del Libertador, Echeverría y vuelve a la Costanera hasta el aeropuerto.

Esta traza integra barrios de alta densidad en las comunas 11, 12, 13 y 14, beneficiando a miles de residentes y trabajadores del aeropuerto.

Frecuencias y beneficios de la nueva extensión de esta línea de colectivos

La frecuencia de la Línea 114 será de 26 a 35 minutos en hora pico (puede variar según demanda), contando con un parque de 36 a 46 colectivos para garantizar operación eficiente. Además, trae grandes beneficios: