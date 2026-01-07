Así será el tren más lujoso del mundo: solo llevará a 66 pasajeros por trayecto y será el orgullo de esta nación. (Imagen: Archivo)

Una notable innovación en el ámbito del transporte ferroviario ha captado la atención de todos. Arabia Saudita ha revelado el tren más lujoso del mundo, ofreciendo una experiencia exclusiva para aquellos que puedan permitirse este nivel de confort.

La presentación oficial del prototipo denominado “Sueño del Desierto” ha confirmado su lanzamiento para finales de 2026. Este anuncio forma parte de la estrategia de turismo de alto nivel de Arabia Saudita.

El servicio, que ha sido desarrollado por el grupo italiano Arsenale en colaboración con Saudi Arabia Railways y respaldado por diversos ministerios, promete viajes de una a dos noches a través de rutas existentes que abarcan aproximadamente 1300 km. La formación estará equipada con 31 suites privadas y dos suites presidenciales, con una capacidad máxima de 66 pasajeros.

Experiencia lujosa y diseño exclusivo a bordo

Los interiores se inspiran en el paisaje desértico: tonos arena, tallados en madera y luminarias de vidrio de Murano que evocan faroles orientales. Habrá un salón central tipo Majlis para socializar y dos coches restaurante con propuestas locales y menús de fusión italiana a nivel Michelin.

Según Paolo Barletta, CEO de Arsenale, la iniciativa nace del diálogo entre la artesanía italiana y la visión saudí, pensada para viajeros de perfil muy selecto. El tren se presenta como una plataforma global para redefinir el turismo de lujo móvil.

El tren más lujoso del mundo: Arabia Saudita presenta el "Sueño del Desierto" para 2026 (foto: archivo).

Alto impacto en la estrategia nacional

Autoridades saudíes indican que el proyecto se encuentra en consonancia con la Estrategia Nacional de Transporte y Logística, la cual tiene como objetivo modernizar las opciones de movilidad y atraer inversión extranjera en el sector. El ministro Saleh bin Nasser Al-Jasser enfatizó el progreso del país hacia experiencias de viaje de clase mundial.

El lanzamiento también forma parte de la iniciativa por diversificar la oferta turística antes de 2030, con un enfoque en productos de alto gasto que fomenten la cadena hotelera, gastronómica y cultural.

A bordo, los viajeros tendrán la oportunidad de disfrutar de dos restaurantes que ofrecerán cocina local e internacional, diseñada conforme a los estándares Michelin. Además, se contará con un salón Majlis que funcionará como punto de encuentro y descanso. Todo el diseño interior refleja la cultura saudí y el espíritu del desierto, fusionando lujo contemporáneo con tradiciones regionales.