La ANPyN estableció un régimen promocional para el segmento de superyates en el Puerto de Ushuaia, con vigencia desde la temporada 2026/2027. La medida fue formalizada mediante la Resolución 70/2026, firmada el 24 de noviembre por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Miguel Arreseygor.

El objetivo es generar condiciones comerciales más competitivas para recuperar un mercado históricamente ligado a ese puerto.

Qué determina la resolución

La resolución dispone una bonificación del 100% sobre la tarifa por la permanencia en la Rada Bahía Ushuaia. El beneficio alcanza a los superyates con capacidad máxima certificada de hasta 12 pasajeros. A cambio, las embarcaciones deberán realizar una estadía mínima de un día en el Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia una vez finalizada su permanencia en rada.

Qué no incluye el beneficio

La resolución aclara que la bonificación tiene carácter promocional y se limita a la permanencia en rada. No comprende el uso del Muelle Comercial ni ningún otro servicio portuario, logístico u operativo. Todo eso deberá facturarse íntegramente según el Tarifario vigente, aprobado por la Resolución 22 del 22 de abril de 2026, sin ninguna bonificación derivada de este régimen.

Esto incluye la estadía en muelle y los servicios adicionales que la embarcación requiera durante su permanencia: abastecimiento, combustible, gestión de residuos, provisiones , cambios de tripulación, asistencia técnica, reparaciones y mantenimiento, entre otros.

Las condiciones operativas

Tanto la permanencia en rada como el posterior ingreso al Muelle Comercial quedarán sujetos a la programación operativa, a las condiciones de seguridad y a la disponibilidad de espacios en rada y de atraque al momento de cada operación. La estadía también deberá ajustarse a los plazos y condiciones de la normativa nacional y aduanera vigente, y a las demás condiciones operativas que determine la Autoridad Portuaria.

Según la resolución, la propuesta partió de la Unidad del Puerto de Ushuaia. El segmento de superyates, históricamente vinculado a ese puerto, registró en los últimos años un desplazamiento hacia otras terminales de la región, motivado principalmente por los costos adicionales asociados a las permanencias prolongadas.

El texto oficial destaca que la posición geográfica de Ushuaia, su infraestructura, la disponibilidad de servicios logísticos y su vinculación con la actividad marítima y antártica la hacen apta como base para estadías, recambios, aprovisionamiento, mantenimiento y servicios técnicos de estas embarcaciones.

La medida busca incentivar la recuperación de ese mercado y posicionar a la ciudad como puerto de referencia y puerta de acceso a las operaciones del extremo austral.

La bonificación en rada es, en palabras del organismo, una herramienta para generar una operación efectiva en el Muelle Comercial y el uso de distintos servicios asociados a la actividad portuaria. La ANPyN sostuvo que la medida permite ampliar la actividad y captar nuevas operaciones, e incrementar los servicios asociados, y que no representa una disminución de los ingresos para la Terminal Ushuaia.