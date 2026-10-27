En esta noticia

El Tren Roca modificó los horarios de algunos de sus servicios entre Alejandro Korn y Chascomús desde este lunes 26 de octubre y hasta el viernes 30 de octubre.

Los cambios responden a la realización de obras y afectan a trenes que circulan en ambos sentidos, con modificaciones en los horarios de salida.

Los pasajeros que utilizan este ramal deberán tener en cuenta las nuevas frecuencias para organizar sus viajes y evitar demoras.

Comunicado Ramal A.Korn-Chascomús
Comunicado Ramal A.Korn-Chascomúswww.argentina.gob.ar

Tren Roca: qué servicios cambiaron sus horarios desde este lunes

Las modificaciones corresponden al ramal Alejandro Korn-Chascomús y estarán vigentes durante toda la semana laboral, hasta el viernes 30 de octubre inclusive.

En el sentido desde Alejandro Korn hacia Chascomús, los trenes que habitualmente salen a las 10:08 y a las 18:32 tendrán nuevos horarios de partida: a las 10:28 y a las 19:12, respectivamente.

Te puede interesar

El mejor arroz blanco no se hace con agua, sino que empieza en una sartén: qué dicen los cocineros

Te puede interesar

Rociar vinagre en el colchón: para qué sirve, por qué lo recomiendan y cómo aplicarlo correctamente

Cambios en los horarios del Tren Roca de Chascomús a Alejandro Korn

Los servicios que circulan desde Chascomús hacia Alejandro Korn también tendrán modificaciones entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre.

Los trenes que habitualmente parten a las 7:51, 12:01 y 20:36 saldrán a las 8:26, 12:10 y 21:01, respectivamente.

De esta manera, quienes utilicen el servicio en este sentido deberán revisar los horarios antes de viajar para evitar inconvenientes.

Te puede interesar

Plan Remediar cambia la entrega de medicamentos gratuitos: qué tratamientos priorizará y qué pasará con los botiquines

Por qué cambian los horarios del Tren Roca esta semana

Según la información difundida sobre el servicio, las modificaciones se deben a la realización de obras en el ramal Alejandro Korn-Chascomús.

Los cambios serán temporales y se aplicarán durante los días hábiles comprendidos entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre. Los pasajeros deberán contemplar las nuevas horas de salida al planificar sus traslados.