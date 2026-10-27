El Tren Roca modificó los horarios de algunos de sus servicios entre Alejandro Korn y Chascomús desde este lunes 26 de octubre y hasta el viernes 30 de octubre.

Los cambios responden a la realización de obras y afectan a trenes que circulan en ambos sentidos, con modificaciones en los horarios de salida.

Los pasajeros que utilizan este ramal deberán tener en cuenta las nuevas frecuencias para organizar sus viajes y evitar demoras.

Comunicado Ramal A.Korn-Chascomús www.argentina.gob.ar

Tren Roca: qué servicios cambiaron sus horarios desde este lunes

Las modificaciones corresponden al ramal Alejandro Korn-Chascomús y estarán vigentes durante toda la semana laboral, hasta el viernes 30 de octubre inclusive .

En el sentido desde Alejandro Korn hacia Chascomús, los trenes que habitualmente salen a las 10:08 y a las 18:32 tendrán nuevos horarios de partida: a las 10:28 y a las 19:12, respectivamente.

Cambios en los horarios del Tren Roca de Chascomús a Alejandro Korn

Los servicios que circulan desde Chascomús hacia Alejandro Korn también tendrán modificaciones entre el lunes 26 y el viernes 30 de octubre.

Los trenes que habitualmente parten a las 7:51, 12:01 y 20:36 saldrán a las 8:26, 12:10 y 21:01, respectivamente.

De esta manera, quienes utilicen el servicio en este sentido deberán revisar los horarios antes de viajar para evitar inconvenientes.

Por qué cambian los horarios del Tren Roca esta semana

Según la información difundida sobre el servicio, las modificaciones se deben a la realización de obras en el ramal Alejandro Korn-Chascomús.