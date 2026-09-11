En distintas provincias avanzan medidas para ampliar el tiempo que los estudiantes pasan en las escuelas.

Mientras en Tierra del Fuego algunos alumnos ya deben asistir a clases obligatorias los sábados para recuperar horas perdidas durante el ciclo lectivo, en Neuquén un proyecto propone extender progresivamente la jornada escolar hasta ocho horas diarias.

Las iniciativas tienen objetivos diferentes, pero comparten una misma preocupación: recuperar aprendizajes y ampliar el tiempo efectivo de enseñanza.

Clases los sábados: quiénes deberán asistir y hasta cuándo

En Tierra del Fuego, el Ministerio de Educación implementó un esquema extraordinario destinado a estudiantes de la Escuela Provincial N° 19 “Primera Legislatura” de Río Grande y de la Escuela Provincial N° 24 “Juan Ruiz Galán” de Ushuaia.

La medida comenzó el sábado 29 de agosto y establece jornadas presenciales y obligatorias todos los sábados, de 10 a 12, hasta el 12 de diciembre de 2026.

El objetivo es recuperar horas de enseñanza que se perdieron debido a interrupciones prolongadas de la presencialidad vinculadas con trabajos de mantenimiento, regularización y mejoras edilicias.

Las actividades están orientadas principalmente al refuerzo de contenidos de Prácticas del Lenguaje y Matemática, dentro del Plan de Compensación Pedagógica y del Dispositivo de Avance en los Aprendizajes.

Clases los sábados y más horas de escuela: qué provincias aplican cambios en la jornada escolar Shutterstock

Neuquén quiere llevar la jornada escolar a 8 horas

En Neuquén, el proyecto “Más Escuela”, presentado en la Legislatura provincial, propone avanzar de manera progresiva hacia una jornada de ocho horas diarias para las escuelas primarias.

La iniciativa no plantea aplicar el cambio de manera inmediata en todos los establecimientos. Primero se realizaría un diagnóstico para determinar qué condiciones tiene cada escuela y qué necesita para incorporar una jornada más extensa.

Entre los aspectos que se analizarían aparecen la infraestructura, la alimentación escolar, la cantidad de alumnos, los recursos humanos y las trayectorias educativas.

A partir de ese relevamiento se definiría qué establecimientos están en condiciones de ampliar la jornada y cuáles necesitan obras, nuevos espacios o recursos adicionales antes de implementar el esquema.

Más horas en la escuela: qué cambios deberán afrontar los establecimientos

La ampliación de la jornada escolar implica mucho más que modificar el horario de entrada y salida. Para sostener ocho horas diarias de permanencia, las escuelas necesitan contar con espacios adecuados, docentes, personal suficiente, alimentación y una propuesta pedagógica específica.

Desde ATEN señalaron que ampliar el tiempo escolar puede generar mayores oportunidades de aprendizaje, aunque advirtieron que una transformación de esta magnitud requiere presupuesto, infraestructura, capacitación y planificación.

El gremio también cuestionó la creación de un Consejo Provincial de Evaluación, previsto en el proyecto neuquino, y planteó que las decisiones pedagógicas, curriculares, laborales y de evaluación deberían mantenerse dentro del Consejo Provincial de Educación.

Por qué las provincias buscan ampliar el tiempo de clases

Las medidas adoptadas en Tierra del Fuego y el proyecto presentado en Neuquén forman parte de distintas estrategias para aumentar el tiempo efectivo de enseñanza y fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.

Mientras algunas jurisdicciones recurren a jornadas extraordinarias para compensar horas de clase perdidas, otras analizan cambios más permanentes en la organización de la jornada escolar. En ambos casos, la implementación requiere evaluar las condiciones de cada establecimiento y garantizar los recursos necesarios para sostener las actividades.

El desafío no pasa solamente por sumar horas dentro de la escuela, sino también por definir qué contenidos se trabajarán, cómo se organizarán las jornadas y con qué infraestructura y personal contará cada establecimiento.