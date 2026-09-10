Es oficial | No hay clases el viernes 11 de septiembre: decretan feriado y los alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días en Buenos Aires.

Los estudiantes de la provincia de Buenos Aires tendrán libre el viernes 11 por la suspensión de clases en conmemoración de una histórica celebración.

El feriado del viernes se debe al del Día del Maestro, fecha que recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.

De esta manera, los alumnos tendrán tres días de descanso consecutivos porque el asueto se unirá al sábado 12 y domingo 13.

Suspenden las clases en la provincia de Buenos Aires: qué se conmemora

El viernes 11 homenajea el recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, suceso que ocurrió el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay.

El expresidente es reconocido por su labor en el sistema educativo nacional. Pese a que su formación fue limitada en su infancia en San Juan, completó parte de sus estudios de forma didacta, experiencia que le sirvió para aplicar políticas educativas de Estado.

En su gestión entre 1868 y 1874 se crearon más de 800 escuelas y las matrículas de alumnos pasaron de 30.000 a más de 110.000 en solo 6 años.

Es oficial | No hay clases el viernes 11 de septiembre: decretan feriado y los alumnos tendrán un fin de semana largo de tres días en Buenos Aires. ChatGPT

Qué alumnos tendrán el viernes libre y un fin de semana largo

La celebración del Día del Maestro genera interés en las familias porque funciona como un asueto escolar. La provincia de Buenos Aires confirmó que no habrá clases en los establecimientos estatales y privados comprendidos por el sistema provincial en todos sus niveles y modalidades.

De esta manera, los alumnos y profesores tendrán la fecha sin labores estudiantiles y podrán aprovechar un fin de semana de tres días consecutivos.

Cabe mencionar que el alcance concreto de esta fecha depende de cada jurisdicción, por lo que las familias no deberán tomar el asueto como una suspensión automática de clases. Se recomienda consultar con las autoridades institucionales para conocer el calendario preciso.

Qué pasará con las facultades y universidades de la Provincia

Los alumnos de nivel universitario y terciario deberán consultar con su departamento de alumnos para conocer el alcance de la medida. Al ser opcional, no significa que todos frenen las actividades como en el caso de los feriados nacionales.