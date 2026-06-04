Millones de ciudadanos podrán disfrutar de un nuevo descanso obligatorio en junio (Fuente: edición propia).

Ya es oficial | Gustavo Petro confirmó feriado el lunes 8 en todo el país y habrá un nuevo fin de semana largo

Colombia ya tiene marcado en el calendario uno de los festivos más esperados de junio. El Gobierno confirmó que el lunes 15 de junio de 2026 será día feriado en todo el país por la conmemoración de Sagrado Corazón, una celebración religiosa que, gracias a la Ley Emiliani, se trasladará al inicio de la semana para generar un nuevo puente festivo.

La medida impactará a trabajadores, estudiantes, entidades públicas y sectores económicos vinculados al turismo y el comercio.

¿Por qué será feriado el lunes 15 de junio de 2026 en Colombia?

El festivo del lunes 15 de junio corresponde a la celebración de Sagrado Corazón, una de las festividades más tradicionales dentro del calendario religioso colombiano.

El Día del Sagrado Corazón es una de las celebraciones religiosas más tradicionales del calendario colombiano y tiene sus raíces en la fe católica. La fecha está dedicada a conmemorar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, símbolo de amor, misericordia y entrega hacia la humanidad.

Aunque su origen es religioso, con el paso de los años también se ha consolidado como una jornada de descanso y encuentro familiar para millones de colombianos, al formar parte del listado oficial de festivos nacionales.

El Gobierno confirmó feriado el lunes 15 en todo el país y habrá un nuevo fin de semana largo antes del 29 de junio.

¿Habrá fin de semana largo por el festivo del 15 de junio?

Sí. La decisión permitirá que los colombianos tengan un puente festivo de tres días consecutivos.

El descanso abarcará el sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de junio, lo que representa una oportunidad para viajes, reuniones familiares, actividades recreativas o simplemente para desconectarse de la rutina laboral y académica.

Tradicionalmente, estos fines de semana largos generan un aumento en la movilidad por carretera, la ocupación hotelera y la actividad turística en diferentes regiones del país.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del lunes 15 de junio?

Al tratarse de un festivo nacional reconocido por la legislación colombiana, el descanso aplica para la gran mayoría de trabajadores y estudiantes del país.

Las instituciones educativas, entidades públicas y numerosas empresas privadas suelen suspender actividades durante la jornada. Sin embargo, algunos sectores esenciales como salud, transporte, seguridad, hotelería, restaurantes y comercio pueden mantener operaciones normales.

En esos casos, las empresas deben cumplir con las condiciones de remuneración establecidas por la legislación laboral para quienes trabajen durante un día festivo.

¿Cuáles son los próximos festivos después del 15 de junio de 2026?

Tras el puente de Corpus Christi, los colombianos todavía tendrán varias fechas de descanso durante el segundo semestre del año: