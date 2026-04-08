Un conocido supermercado ubicado en la ciudad de La Plata fue clausurado tras diversas denuncias realizadas por clientes vecinos. La medida fue tomada luego de que una patrulla de Control Urbano realice una inspección en el comercio ubicado en la avenida 520, entre 21 y 33. El hipermercado Vital amaneció cerrado y con fajas de clausura tras un operativo iniciado por reclamos de alimentos en mal estado. Según consta en el acta contravencional N° 17076, labrada el lunes, personal de la Secretaría de Control Urbano informó que los agentes detectaron alimentos contaminados, en específico arroz y fideos que presentaban gorgojos y gusanos. En la misma línea, se descubrió que el comercio tenía la habilitación vencida, una falta administrativa que agrava la situación. Por eso, los agentes procedieron al secuestro de la mercadería contaminada y la clausura del establecimiento. El local permanecerá cerrado hasta que se regularice la situación. La indumentaria masculina India Men anunció el cierre de su local en la esquina 12 y 58 en La Plata. La noticia fue anunciada a través de redes sociales. La marca anunció una liquidación con grandes descuentos que se realizarán hasta agotar todo el stock de productos disponibles en el lugar. Las rebajas alcanzarán incluso a los ingresos de temporada.