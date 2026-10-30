La Asociación Bancaria confirmó el bono que recibirán los trabajadores del sector por el Día del Bancario en 2026. Según el acuerdo alcanzado con las cámaras empresariales, el bono será de $ 2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el viernes 6 de noviembre.

Además, el gremio informó una actualización salarial para septiembre que elevó el salario inicial, incluida la participación en las ganancias, a más de $ 2,6 millones.

De cuánto es el bono por el Día del Bancario en noviembre de 2026

La Asociación Bancaria estableció que el bono por el Día del Bancario será de $ 2.275.519,25. El pago corresponde a la celebración que cada año reconoce a los trabajadores de la actividad y deberá acreditarse, como fecha límite, el 6 de noviembre.

Bono por el Día del Bancario. Captura Asociación Bancaria

El importe fue informado por el sindicato en el marco de los acuerdos salariales alcanzados con las cámaras empresariales bancarias. Se trata de una suma específica por la jornada, cuyo monto mínimo quedó definido en la negociación colectiva.

Los principales valores comunicados por el gremio son los siguientes

Bono por el Día del Bancario: $ 2.275.519,25.

Salario inicial: $ 2.552.560,34.

Participación en las ganancias (ROE): $ 73.786,55.

Salario inicial más participación en las ganancias: $ 2.626.346,89.

Qué aumento salarial acordó La Bancaria para los trabajadores

El sindicato también comunicó los salarios iniciales correspondientes a septiembre de 2026, como parte de la actualización negociada con las entidades empleadoras.

El acuerdo contempla una suba acumulada del 23,6% sobre los salarios de diciembre de 2025. El incremento se aplica sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales.

Desde La Bancaria señalaron que el objetivo de la actualización es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la evolución de los precios.

Cómo continuará la negociación salarial de los bancarios

El acuerdo entre el gremio y las cámaras empresariales también establece que durante octubre, noviembre y diciembre de 2026 continuará vigente el mismo mecanismo de actualización salarial utilizado en las negociaciones anteriores.

De esta manera, los trabajadores bancarios mantendrán el esquema de revisión acordado para los últimos meses del año, mientras que las partes se comprometieron a retomar las conversaciones paritarias durante la segunda quincena de enero de 2027.

La próxima negociación será clave para definir cómo evolucionarán los salarios del sector durante 2027 y qué ajustes se aplicarán a partir de los nuevos acuerdos entre los representantes sindicales y las entidades financieras.