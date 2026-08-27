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El viernes 28 de agosto de 2026 habrá un feriado local para algunos habitantes de la Provincia de Buenos Aires y cerrarán algunas sucursales bancarias.

La fecha está contemplada por Banco Provincia dentro de su calendario de asuetos municipales, que alcanzan a las sucursales bancarias y a la atención presencial durante esa jornada.

Por qué Banco Provincia cierra sus sucursales el viernes 28 de agosto

El motivo del cierre es el aniversario fundacional de Merlo, una fecha incorporada al calendario de feriados locales de Banco Provincia para 2026.

Cierra la sucursal del Banco Provincia en el partido de Merlo por el aniversario fundacional del 28 de agosto. (Fuente: Banco Provincia)

Por este motivo, quienes tengan que acercarse personalmente a una sucursal de Banco Provincia en el partido deberán anticipar las gestiones que requieran atención de un empleado.

El cierre se producirá el viernes 28 de agosto, por lo que las personas que necesiten realizar operaciones presenciales deberán organizarse para efectuarlas antes de esa fecha o una vez retomada la atención habitual.

Qué trámites no se podrán realizar durante el cierre

Durante la jornada de feriado local no habrá atención presencial en las sucursales alcanzadas. Por eso, algunos trámites que dependen de la intervención de un empleado bancario no podrán gestionarse ese día.

Entre las operaciones que conviene anticipar se encuentran:

Gestiones que requieran presencia física del cliente.

Trámites vinculados con documentación física .

Operaciones que necesiten validación presencial.

Consultas que no puedan resolverse mediante canales digitales.

Gestiones que requieran atención directa de personal de la sucursal.

Quienes necesiten realizar una operación por caja también deberán tener en cuenta el cierre. La alternativa será efectuarla antes del viernes o esperar hasta la reapertura de la sucursal.

Qué operaciones seguirán funcionando aunque las sucursales estén cerradas

El cierre de las oficinas no significa que los clientes queden sin acceso a sus cuentas. Los canales digitales y electrónicos del Banco Provincia continuarán siendo una alternativa para realizar distintas operaciones.

Los usuarios podrán recurrir a las herramientas disponibles para consultar información de sus cuentas, realizar transferencias y efectuar pagos, de acuerdo con las operaciones habilitadas en cada canal.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Home banking y BIP: para realizar operaciones bancarias de manera digital.

BIP Móvil: para gestionar las cuentas desde el celular.

Cuenta DNI: para pagos y otras operaciones disponibles en la aplicación.

Cajeros automáticos: para las operaciones habilitadas en cada terminal.

Tarjetas: para realizar compras en comercios que acepten estos medios de pago.

De todos modos, las gestiones que requieran atención presencial deberán esperar hasta la reapertura. Por eso, quienes tengan un trámite pendiente en una sucursal de Banco Provincia de Merlo deberían organizarlo con anticipación.

El 28 de agosto de 2026 será, de esta manera, una jornada de cierre local para las sucursales alcanzadas por el calendario de Banco Provincia, con motivo del aniversario fundacional de Merlo.