Tras más de 25 años, cierra una famosa fábrica de dispositivos electrónicos y deja a 1000 empleados sin trabajo

La industria maquiladora de Matamoros enfrenta un nuevo golpe laboral con el anuncio del cierre de una planta de dispositivos electrónicos que operó por más de dos décadas en la frontera de Tamaulipas, México. Precisamente, Tyco International, filial del corporativo Johnson Controls, notificó la decisión que impactará a más de mil trabajadores.

El proceso, confirmado a mediados de julio de 2026, se desarrollará de manera gradual y representa un desafío adicional para la economía local, que ya ha sufrido la pérdida de miles de empleos en años recientes por la salida de otras empresas del sector.

Tras más de 25 años, cierra una famosa fábrica de dispositivos electrónicos y deja a 1000 empleados sin trabajo CCO

¿Cómo será el cierre gradual de esta reconocida empresa en México?

El cierre de la planta de Tyco International, ubicada en el Parque Industrial Las Ventanas, no será inmediato. Según informó Jesús Sánchez Alvarado, secretario del Exterior del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), el proceso comenzará con el traslado de líneas de producción a partir de septiembre de 2026 y concluirá de forma definitiva en septiembre de 2027.

Durante este periodo la operación continuará con normalidad e incluso podría haber contrataciones temporales para cumplir compromisos de producción. Las primeras liquidaciones se prevén a partir de octubre de 2026. La producción se moverá paulatinamente a otras instalaciones de la empresa en distintos estados de México.

¿Por qué cierra esta empresa?

Johnson Controls no ha emitido un comunicado oficial público sobre el cierre. Sin embargo, tanto el sindicato como las autoridades locales señalaron que se trata de una reorganización global de operaciones y logística del corporativo, orientada a concentrar producción y mejorar la eficiencia en la distribución de productos.

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En ese sentido, Enrique Salinas Garza, secretario de Desarrollo Económico de Matamoros, confirmó en declaraciones a medios locales que la determinación no está relacionada con el T-MEC, problemas de desempeño de la planta ni factores económicos locales.

Incluso los directivos de la instalación en Matamoros desconocían la decisión hasta que el corporativo la comunicó. El entorno comercial internacional, incluidos los aranceles, pudo influir, según reconoció el representante sindical.

Impacto laboral y garantías para los trabajadores

Más de 1000 empleados, tanto sindicalizados como de confianza, se verán afectados. El SJOIIM, encabezado por Juan Villafuerte Morales, aseguró que todos recibirán liquidaciones y prestaciones al 100 por ciento conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo vigente.

Además, el sindicato ofrecerá apoyo para facilitar la reubicación laboral en otras empresas de la región, y existe la posibilidad de que algunos trabajadores sean trasladados a otras plantas del corporativo, como en Reynosa. Vale destacar que la compañía mantiene una segunda operación en Matamoros (Sensormatic), que continuará funcionando.