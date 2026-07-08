Trabajadores de la empresa Palliser, ubicada sobre el bulevar Isidro López Zertuche, en Saltillo, expresaron su preocupación por la incertidumbre que enfrenta la planta. Los empleados señalaron que durante varios meses solo recibieron el 50% de su salario y aseguraron que desconocían si continuarían trabajando o si la empresa iniciaría el proceso de liquidación.

De acuerdo con los trabajadores, la compañía justificó la reducción de los pagos argumentando una disminución en la carga de trabajo y dificultades económicas , aunque sin ofrecer información clara sobre el futuro de la planta ni del personal.

Tras 28 años de actividad, cierra una de las fábricas más importantes del norte del país y dejó sin trabajo a 800 personas

Por su parte, representantes de la empresa solicitaron a los empleados regresar al interior de las instalaciones para sostener una reunión informativa y aclarar la situación.

¿Qué ocurrió con la empresa Palliser en México?

Al finalizar el encuentro entre ambas partes, uno de los trabajadores explicó que la empresa les informó que la marca Palliser y su cartera de productos fueron adquiridas por una compañía de origen chino, lo que implica el cierre de las operaciones de producción en la planta de Saltillo.

Según comentó el empleado, desde hace varios meses la fábrica prácticamente había dejado de construir muebles y únicamente se encontraba terminando algunos pedidos pendientes, situación que redujo considerablemente la actividad laboral.

Los trabajadores señalaron que su principal inconformidad era la falta de información, luego de varios meses percibiendo solo la mitad de su sueldo.

“Llevamos mucho tiempo prácticamente detenidos y no querían liquidarnos porque decían que no había trabajo ni recursos. Hoy tuvimos una reunión para conocer qué solución nos darían”, comentó uno de los empleados.

Durante la reunión, añadió, ambas partes acordaron iniciar el procedimiento de liquidación conforme a lo establecido por la ley, aunque todavía deberán cumplirse los trámites correspondientes antes de concretar el pago de las indemnizaciones.

Secretaría del Trabajo dará seguimiento al caso

La Secretaría del Trabajo de Coahuila informó que mantiene un monitoreo permanente de la situación laboral de los trabajadores de Matamoros Holding (Palliser), luego de confirmarse el cierre definitivo de las operaciones de la planta en Saltillo.

La dependencia indicó que realizó inspecciones para verificar los acuerdos alcanzados entre la empresa y el personal , quienes previamente se manifestaron para exigir certeza sobre su situación laboral tras varios meses recibiendo únicamente la mitad de su salario.

Asimismo, informó que continuará supervisando el proceso de conciliación entre ambas partes y recordó que la Procuraduría del Trabajo brinda asesoría jurídica gratuita y representación legal a los trabajadores que requieran apoyo durante este procedimiento.