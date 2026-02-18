El paro general de trabajadores impactará en las actividades de los bancos de toda la Argentina. Según La Asociación Bancaria, el jueves 19 de febrero habrá adhesión a esta medida de fuerza, lo que provocará el cierre total de bancos públicos y privados de todas las provincias argentinas. La atención presencial quedará suspendida, por lo que no se podrán realizar operaciones en ventanilla ni gestiones administrativas. La medida coincide con la huelga impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral. Desde la CGT señalaron que el paro general es para advertir sobre el impacto que puede tener la reforma laboral en los trabajadores y la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. En tanto, La Asociación Bancaria expresó que la decisión responde a la necesidad de “defender el salario, los puestos de trabajo y las condiciones laborales” del sector financiero. Esto implica que las sucursales bancarias permanecerán cerradas durante todo el jueves 19 de febrero. Aunque las oficinas bancarias no abrirán, los usuarios podrán seguir realizando operaciones digitales esenciales. Los servicios disponibles incluyen: Las empresas y particulares estarán afectados en operaciones comerciales que requieran acreditaciones inmediatas o gestiones presenciales. Los servicios no disponibles incluyen: Los bancos recordaron a los clientes que planifiquen con antelación cualquier gestión presencial. Las empresas y los particulares que realicen trámites urgentes deberán reprogramarlos para el viernes 20 de febrero. Este cierre de 24 horas afectará principalmente a quienes operan con servicios presenciales, mientras que los usuarios de banca digital apenas notarán cambios. Para evitar contratiempos durante el cierre bancario de 24 horas, se recomienda: Estos consejos ayudan a mantener la normalidad durante el paro y evitar retrasos en operaciones financieras o comerciales. De acá a fin de año, el calendario laboral incluye varios festivos nacionales que afectarán la actividad bancaria. Según el Banco Central de la República Argentina, las fechas clave serán: