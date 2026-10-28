El ministro de Transportes, Óscar Puente pidió confiar en el sistema ferroviario español durante una comparecencia en enero de 2026.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, había minimizado las chances de un nuevo choque en enero de 2026, cuando afirmó que “La probabilidad de otro accidente de estas características es bajísima”, según publicó La Moncloa.

La declaración vuelve a cobrar relevancia tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, donde colisionaron dos trenes de pasajeros, un AVE de Renfe y un Iryo.

Según la agencia de noticias EFE, las autoridades locales han reportado al menos 64 fallecidos hasta el momento y los servicios de emergencias continúan trabajando en la asistencia a los heridos. La colisión obligó a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Qué dijo Óscar Puente sobre la probabilidad de otro accidente ferroviario

En enero de 2026, Óscar Puente ofreció una rueda de prensa para explicar las obras ejecutadas durante la renovación del tramo ferroviario de Adamuz, finalizada en mayo de 2025.

Durante su intervención, el ministro volvió a pedir confianza en la red ferroviaria española y se refirió a la posibilidad de que ocurriera otro accidente de características similares. “La probabilidad de otro accidente de estas características es bajísima”, afirmó Puente.

Vagón del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario ocurrido en enero de 2026 en Adamuz (Córdoba). Fuente: EFE J.J.Guillen

Cómo fue el choque entre dos trenes en Toledo

La consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, informó del accidente ocurrido a la altura de la estación de Urda. Según los primeros indicios comunicados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, un tren AVE de Renfe habría alcanzado por detrás a una unidad de Iryo, lo que provocó el descarrilamiento de dos vagones.

La colisión se produjo a las 8:54 horas de este miércoles. Según fuentes del servicio de emergencias 112 citadas por EFE, dos vagones cayeron por un terraplén. Hasta el lugar se desplazaron numerosas dotaciones de bomberos y ambulancias para atender a los pasajeros. El tren Iryo transportaba a 147 personas, incluido un bebé, mientras que el AVE llevaba 397 pasajeros, según los datos facilitados por la consejera.

Las impactantes imágenes del accidente de tren este miércoles, en Toledo. EFE

Pedro Sánchez y Óscar Puente cancelan sus agendas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó su consternación por el accidente ferroviario y aseguró que permanecía en contacto constante con Óscar Puente y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

“ Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes y con el presidente de Castilla-La Mancha ”, escribió Sánchez en un mensaje publicado en X. El jefe del Ejecutivo también trasladó su cariño, solidaridad y apoyo a las víctimas y sus familiares.

El accidente llevó a Sánchez a suspender su participación en la clausura de la Cumbre Mundial de la Obesidad 2026, prevista en el Ministerio de Sanidad, para seguir la evolución de la emergencia. Otros miembros del Gobierno también cancelaron sus compromisos públicos: el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, suspendió su agenda en Cataluña, mientras que la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, hizo lo mismo con sus actos previstos en Baleares.

Por su parte, Óscar Puente se ausentó del World Infrastructure Forum (WIF), que tenía previsto inaugurar en Madrid, después de conocer el siniestro ferroviario.